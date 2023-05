Espoon yhteislyseon keskiarvoraja oli viime vuonna Espoon alhaisin, mutta todistuksista löytyy silti ällärivejä.

Jasper Virkki, 19, kirjoitti ällän paperit ehkä Espoon rennoimmasta lukiosta. Espoon yhteislyseo pitää nimittäin lukioiden keskiarvorajojen häntäsijaa Espoossa. Lukioon vaadittava keskiarvo on 7,58.

Espoon lukioiden korkein keskiarvoraja on Kuninkaantien lukion 9,08.

Virkin mukaan 600 opiskelijan lukiossa on porukkaa moneen junaan. Osa haluaa panostaa opiskeluun enemmän, osa vähemmän.

Virkin yhteislukioon houkutteli ystävä, joka ei olisi päässyt muihin lukioihin. Matalan keskiarvorajan huomaa hänen mukaansa siitä, ettei ilmapiiri ole kovin kilpailullinen.

”Olen kuullut tutuilta, että joissakin korkean keskiarvon lukioissa voi olla todella kovat paineet, ja oma suoritus kärsii. Kilpailu ei ole hyvä asia, jos se menee liiallisuuksiin”, Virkki sanoo.

Espoon yhteislyseossa ilmapiiri on hänen mukaansa rento. Opettajille voi puhua avoimesti omista tavoitteista, ja kysyä heiltä vinkkejä ja palautetta.

Virkki kuitenkin myöntää, että suurin vaikutus kirjoituksissa onnistumisessa oli sillä, että hän itse päätti petrata opiskeluissa.

”En olisi ehkä suoriutunut toisessa koulussa ihan näin hyvin. On ollut tärkeää, että olen ollut tietoinen siitä, mihin pystyn, jos teen töitä sen eteen. Ei kukaan noita älliä minun puolestani kuitenkaan kirjoittanut.”

Lukion jälkeen Virkki haluaa opiskella oikeustieteellisessä. Ennen sitä hän aikoo kuitenkin suorittaa armeijan.

Yläkoulussa opiskelu ei vielä Virkille maistunut, mutta ylioppilaskirjoitukset tarjosivat uudenlaista haastetta.

”Peruskoulussa minulla oli kasin keskiarvo, mutta kyllä minä aika vasemmalla kädellä vedin koko homman. En lukenut ikinä mihinkään kokeisiin.”

Ensimmäisen kerran Virkki valmistautui kokeeseen vasta lukion toisella vuodella. Siitä tuli kymppi.

”Tajusin, että kyllä mä seiskoja ja kaseja saan ilman lukemistakin, mutta haluanko sitä, jos voin omalla työlläni parantaa arvosanoja.”

Panostaminen kannatti. Virkki kirjoitti laudaturit uskonnosta, äidinkielestä ja ruotsista sekä eximiat englannista ja historiasta. Tällä viikolla hän sai paikan Helsingin yliopiston Vaasan yksikköön lukemaan oikeustiedettä.

”Monet sanoivat, että tuskin sinä ekalla kerralla oikeustieteelliseen pääset. Totta kai se vaan ruokki lisää halua näyttää, että kyllä minä sinne pääsen,” Virkki kertoo.

Espoon yhteislyseon apulaisrehtori Antti Koskisen kertoo, että lukioiden väliset erot oppimistuloksissa ovat tilastojen mukaan tosiasia myös Suomessa. Hän kuitenkin arvelee sen johtuvan ennemminkin asuinalueiden kuin lukioiden välisistä eroista.

“Suomessa on Pisa-tutkimuksissa mitattujen maiden pienimmät erot peruskoulujen välillä. Arvelen, että se pätee myös lukioissa.”

Koskinen näkee kuitenkin myös hyvää siinä, että eri keskiarvorajan lukioita on olemassa. Silloin opetus on helpompaa mukauttaa opiskelijoiden lähtötasoon.

”Opettajana voi olla helpompaakin, ettei luokassa ole valtavan isoja oppimiseroja. Sen huomaa esimerkiksi abien viimeisillä kertauskursseilla, joilla toisten tavoite on saada laudatur ja toisten päästä läpi.”

Espoon yhteislyseossa on verrattain paljon opiskelijoita, joilla suomi on toisena kielenä. Koskisen mukaan vieraskielisillä opiskelijoilla on vähemmän yli ysin keskiarvoja, koska heillä on saattanut olla peruskoulussa haasteita kielen takia.

Matalan keskiarvon lukioon päätyminen voi johtua kuitenkin myös joukkoon kuulumisen tunteesta.

“Kun opiskelijat tietävät, että jossain lukiossa on paljon ihmisiä eri kulttuureista, heidän on myös itse helpompaa valita sellainen lukio. Opiskelijat kokevat, ettei se ole erilaisuutta vaan moninaisuutta.”

Koskinen myös muistuttaa, että S2-opiskelijoiden joukko on äärimmäisen moninainen. Osa on kolmannen polven maahanmuuttajia, joiden suomen kielen taito voi olla jopa vahvempi kuin monen kantasuomalaisen.

Koska erot Suomen lukioiden välillä ovat pieniä, Koskisen mukaan opiskelupaikan valintaa ohjaakin usein muut asiat kuin keskiarvorajat.

”Kun valitaan lukiota, valitaan ennemminkin keiden kanssa opiskellaan kuin opetusta. Se, minne opettaja päätyy opettamaan, on aika sattumanvaraista.”