Viranomaisvalvonta on paljastanut pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon Hus-yhtymässä useita puutteita, jotka liittyvät Apotti-potilastietojärjestelmään. Asiasta kertoi sote-alan lupa- ja valvontavirasto Valvira tiedotteessa keskiviikkona.

”Kaikki havaitut puutteet liittyvät jollain tavalla Apotti-järjestelmään, sen käyttämiseen tai järjestelmän ohjeistukseen”, kertoi ylitarkastaja Leena Kinnunen Valvirasta STT:lle.

Hänen mukaansa on lisäksi ollut yksittäisiä virheitä eri tietojärjestelmien välillä. Myös ne kuuluvat Hus-yhtymän vastuulle.

Puutteita ilmeni muun muassa lääkehoidossa, lääkkeiden määräämisessä ja tutkimustulosten näkyvyydessä hoitavalle lääkärille.

Husissa on Valviran mukaan ollut käytössä potilaslain vastainen ohjeistus, joka liittyy alaikäisten puolesta asiointiin terveydenhuollossa. Apotti-järjestelmässä alle 12-vuotiaille lapsille on automaattisesti kirjattu tieto siitä, että he eivät ole tarpeeksi kypsiä päättämään itse hoidostaan.

Terveydenhuollon työntekijä ei ole voinut Valviran mukaan muuttaa tätä kirjausta Apotti-järjestelmässä.

Potilaslaissa ei ole säädetty lapsen kypsyyden arvioimiselle ikärajaa. Lain mukaan terveydenhuollon edustajan tulisi arvioida tapauskohtaisesti, onko alaikäinen tarpeeksi kypsä päättämään hoidostaan.

Valvira kehottaa Hus-yhtymää korjaamaan havaitut puutteet. Kinnusen mukaan tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että henkilökunnan tulee olla riittävän koulutettu Apotti-järjestelmän käyttöön.

Kinnusen mukaan puutteet ovat laajuudeltaan yksittäisiä, jos ne suhteuttaa potilastietojärjestelmän valtavaan kokoon.

”Seuraamme, että puutteet tulevat korjattua.”

Hus-yhtymän on toimitettava lokakuun loppuun mennessä Valviralle kirjallinen selvitys siitä, mihin toimiin yhtymässä on asiassa ryhdytty.

Ongelmalliseksi koetusta Apotti-järjestelmästä tehtiin aiemmin laaja kantelu, jonka allekirjoitti yli 600 terveydenhuollon ammattilaista.

Valvira teki päätöksen myös tässä asiassa. Valvira katsoo, että Apotti täyttää asiakastietolain olennaiset vaatimukset.