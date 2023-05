Huumeidenkäyttöhuoneiden sallimisesta on käyty kiivasta poliittista keskustelua. Sörnäisissä suurin osa HS:n haastattelemista asukkaista näkee, että käyttöhuoneet vähentäisivät huumehaittoja.

Useat HS:n haastattelemat Sörnäisten Pääskylänrinteen asukkaat ja yrittäjät suhtautuvat myönteisesti ajatukseen mahdollisen käyttöhuoneen perustamisesta naapurustoon. He uskovat, että käyttöhuone vähentäisi huumeidenkäytön haittoja niin päihteidenkäyttäjien kuin naapureidenkin kannalta.

HS kysyi asiaa sen jälkeen, kun aktivistit pystyttivät keskiviikkona Dallapénpuistoon teltan, jossa oli mahdollista käyttää huumeita valvotusti. Tempauksen tavoite oli nopeuttaa käyttöhuoneiden sallivan lakialoitteen etenemistä.

Poliisi määräsi nopeasti teltan purettavaksi, sillä käyttöhuoneet eivät ole Suomessa laillisia – ainakaan vielä.

Monet viranomaistahot ovat asettuneet käyttöhuoneiden kokeilemista mahdollistavan lakialoitteen kannalle, koska niiden uskotaan vähentävän huumeiden käytön haittavaikutuksia ja toisaalta myös turvaavan huumeriippuvaisia.

Julkisessa keskustelussa esiintyy kuitenkin usein pelko, että käyttöhuoneet lisäisivät lähistöllään seudun asukkaita piinaavia järjestyshäiriöitä.

Mahdollisten käyttöhuoneiden tarkasta sijainnista ei ole vielä keskusteltu, mutta aktivistit ovat ehdottaneet, että niitä perustettaisiin sinne, missä päihderiippuvaiset viettävät jo entuudestaan aikaa.

Helsingin kaupungin pyörittämä Symppis sijaitsee Pääskylänrinteen puiston vieressä.

Pääskylänrinteessä sijaitsee entuudestaan Helsingin kaupungin pyörittämä Symppis, joka tarjoaa muun muassa terveysneuvontaa päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Symppiksessä on myös neulanvaihtopiste.

Useat HS:n haastattelemat asukkaat kuvailevat Symppiksen lähistöä ”vilkkaaksi”. Aivan Symppiksen naapurissa asuva Emma Tahvanainen kertoo, että Pääskylänrinteen puistossa ja Symppiksen välittömässä läheisyydessä on varsinkin aamuisin päihteidenkäyttäjiä, jotka jättävät toisinaan puistoon esimerkiksi ruiskuja.

”Kyllä se muuttaa asumiskokemusta”, Tahvanainen sanoo.

Päihteidenkäyttäjät eivät kuitenkaan häiritse kolme vuotta sitten Espoosta Sörnäisiin muuttanutta Tahvanaista. Hänen mielestään käyttöhuoneen perustaminen Sörnäisiin olisi hyvä ajatus.

Tahvanainen uskoo käyttöhuoneiden vähentävän yliannostuksia.

”Se olisi turvallisempi tila käyttää huumeita. Ehkä myös asukkaiden asumisviihtyvyys nousisi, jos esimerkiksi ruiskuja olisi vähemmän kaduilla.”

Pääskylänrinteen puistossa on torstaina puoliltapäivin joukko Symppiksen asiakkaita. He potkivat palloa ja heittävät koripalloa.

Tommi Iso-Heiniemi sanoo, että käytännössä alueella on jo huumeidenkäyttöhuone: Pääskylänrinteen puisto.

"Siellä näkee päivittäin avointa huumeidenkäyttöä.”

Symppiksen naapurissa asuva Iso-Heiniemi huomauttaa kuitenkin, ettei päihteidenkäyttäjistä ole ollut hänelle harmia.

”Välillä kuuluu ääntä ja on aika paljon porukkaa jalkakäytävillä. Mutta hyvin rauhassa olen saanut olla.”

Tommi Iso-Heiniemi muutti Sörnäisiin Meilahdesta.

Iso-Heiniemi sanoo, ettei käyttöhuoneen perustaminen muuttaisi hänen arkeaan – ainakaan huonompaan suuntaan. Hän kertoo kannattavansa käyttöhuoneen perustamista ja olisi valmis asumaan sellaisen naapurissa.

Hän ajattelee, että käyttöhuoneet vähentäisivät esimerkiksi koirille vaarallisten roskien, kuten lasinsirujen, lääkepakkausten ja ruiskujen määrää alueella.

Samoilla linjoilla on Mikko Hyypiä. Hän kertoo ”tottuneensa naapurustonsa katunäkymään”.

Hyypiän mielestä käyttöhuoneita kannattaisi perustaa ensisijaisesti siksi, että päihteidenkäyttäjille olisi helpompi antaa vaihtoehtoja.

”Käyttöhuoneet mahdollistaisivat riippuvuussairaudesta kärsivälle hoidon piiriin pääsyn matalammalla kynnyksellä. Päihteidenkäyttäjien arki ei pyörisi vain oman viitekehyksen ja päihteidenkäytön ympärillä, ja päivittäisessä arjessa olisi toisenlaista interventiota."

Myös Hyypiä ajattelee, että käyttöhuoneen perustaminen Sörnäisiin rauhoittaisi lähialueen katuja ja puistoja.

Sini-Sisko Hirvonen on huolissaan päihteidenkäyttäjistä.

Sini-Sisko Hirvosen entisestä asunnosta oli suora näkymä Pääskylänrinteen puistoon. Se oli yksi syy siihen, miksi hän muutti samassa talossa eri asuntoon. Uuden kodin ikkunat osoittavat Kalasatamaan päin.

Hirvonen kertoo soittaneensa muutaman kerran ambulanssin, kun puistossa on ollut huonokuntoinen ihminen. Hänen mielestään ambulanssityöntekijät eivät aina suhtaudu päihteidenkäyttäjiin riittävän vakavasti.

”Ahdisti, että joudun katsomaan ikkunasta, kun joku kuolee.”

Hän pitää silti hyvänä asiana sitä, että Symppis sijaitsee juuri Sörnäisissä, päihteidenkäyttäjien ulottuvilla.

Myös Hirvonen kannattaa käyttöhuoneita, eikä häntä haittaisi asua sellaisen naapurissa.

”Ehkä silloin sairaalatapauksia tulisi vähemmän.”

PääskylänrintEEN alueella asuu myös ihmisiä, jotka eivät ole mahdollisista käyttöhuoneista tai alueen nykyisistä päihdepalveluista kovin innoissaan.

”Tuo häiritsee, tuo tuossa”, Aulikki Luoto sanoo ja osoittaa Symppiksen suuntaan.

Luoto kertoo asuneensa Pääskylänrinteessä 42 vuotta. Vaikka alue on hänen mielestään rauhoittunut vuosien saatossa paljon, hän sanoo, että Symppiksen asiakkaat aiheuttavat häiritsevää meteliä. Lisäksi Luotoa häiritsee sotkuinen puisto ja siellä rehottava avoin huumekauppa.

Luoto ei haluaisi naapuriinsa käyttöhuonetta. Hän pelkää, että se houkuttelisi paikalle entistä enemmän päihteidenkäyttäjiä.

Luoto ei kuitenkaan pidä päihteidenkäyttäjiä sivullisille vaarallisina.

Merja Aaltonen ei usko, että käyttöhuone kannustaisi ketään käyttämään huumeita. Aaltonen on asunut Pääskylänrinteessä 11 vuotta.

Merja Aaltonen uskoo, että käyttöhuone voisi vähentää päihteidenkäytön haittoja.

”Symppiksessä käyvät ihmiset ovat käyttäneet pitkään aineita. Sääliksi käy, ja siksi toivoisin, että heillä olisi kunnollinen paikka.”

Aaltonen sanoo, ettei Symppiksestä tai sen asiakkaista ole koitunut hänelle ongelmia. Hänkin olisi valmis toivottamaan käyttöhuoneen tervetulleeksi naapuriinsa.

”Valvottu tila olisi parempi kuin se, että tuolla muuntajan takana piikittää itseään”, Aaltonen sanoo ja osoittaa Pääskylänrinteen puistoon päin.

Entä mitä ajattelevat alueen yrittäjät? HS kertoi viime syksynä, että avoimena rehottava päihteidenkäyttö ja pitkään jatkuneet järjestyshäiriöt saivat Uffin ja Fidan lopettamaan toimintansa Kurvissa, kivenheiton päässä Pääskylänrinteestä.

Pääskylänrinteen alueella sijaitsee useita baareja, ravintoloita ja kahviloita.

Kulmavuorenkadulla sijaitsevan The Bull and the Firm -ravintolan ja Pääskylänrinteessä sijaitsevan The Firm -cocktailbaarin toimitusjohtaja Timo Aalto sanoo, ettei Symppiksen asiakkaista ole koitunut hänen yrityksilleen harmia.

”Päivisin Symppiksen suuntaan on enemmän liikennettä. Mutta mitään ilkivaltaa ei ole ollut.”

Aalto kertoo kannattavansa käyttöhuoneita ainakin periaatteen tasolla.

”Olen viisi vuotta kävellyt Kulmavuorenkatua töihin ja nähnyt ihmisiä piikittämässä kadulla. Olisi hyvä, että huumeita voisi käyttää valvotusti jossain muualla kuin kadulla.”

Hän ei ole kuitenkaan vielä varma, miten suhtautuisi siihen, että käyttöhuone perustettaisiin naapuriin.

”En ole ihan kauheasti ehtinyt miettiä. Pitäisi jutella alueen muiden toimijoiden ja asukkaiden sekä käyttöhuoneita mahdollisesti perustavien tahojen kanssa.”

Ravintoloitsija Kristiina Korhonen avasi kaksi vuotta sitten yhtiökumppaninsa kanssa bageleita myyvän Sörkan Rinkulan kivenheiton päähän Symppiksestä. Korhonen kertoo, etteivät Symppiksen asiakkaat ole aiheuttaneet ravintolalle häiriötä.

”Toisinaan Symppiksen asiakkailla on aamuisin kireä ja hätäinen tunnelma, kun he ovat menossa Symppikseen. Mutta se ei koskaan kohdistu meihin.”

Korhonen kertoo, että Sörkan Rinkulan ylijäämäbageleita toimitetaan toisinaan Symppikseen. Lisäksi ravintola on Korhosen mukaan sopinut Symppiksen henkilökunnan kanssa, että mahdollisista häiriötilanteista voi olla yhteydessä.

Sellaiseen ei kuitenkaan ole ollut tarvetta.

”Toki aika ajoin kuulee asiakkailta, että tässä on vilkas trafiikki. Se voi aiheuttaa monelle hetkellistä huolta.”

Korhonen ajattelee, että käyttöhuoneet voisivat vähentää huumeidenkäytön haittoja niin käyttäjien kuin naapureidenkin kannalta.

Korhonen suhtautuu myönteisesti ajatukseen käyttöhuoneen perustamisesta naapuriin, sillä hänen mielestään päihdepalvelujen pitäisi olla käyttäjien saavutettavissa.

”Eihän se kerro yhteiskunnan todellisesta tilasta, jos ihmiset, joilla on huono elämäntilanne, patistetaan pois näkyvistä.”