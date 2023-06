Keskellä Helsinkiä puutarhassa on pieni laatikko – Se mittaa, miten maa hengittää

Kaupunkivihreän hiilensidontaa ei ole Suomessa tutkittu siinä määrin kuin metsien merkitystä hiilivarastoina. Oikein rakennettuina ja hoidettuina puistot, niityt ja jopa nurmikot hillitsevät ilmastopäästöjä.

Satakieli laulaa sydämensä kyllyydestä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa. Linnunlaulun lisäksi puutarhassa kulkija saattaa havaita pikkuruiset laatikot lehmusten alla. Ne ovat laitteita, jotka mittaavat, miten maa hengittää.

Puolen tunnin välein eli 48 kertaa vuorokaudessa ne mittaavat hiilidioksidin määrää maassa. Kauniina varhaiskesän päivänä hiilidioksidia varastoituu maaperään mukavasti, kun kasvit yhteyttävät.

Neljän nuorehkon lehmuksen varjossa piilottelee myös muutama skanneri, jotka seuraavat juurten kasvua. Lisäksi maan sisään kurkottaa 40-senttinen putkilo, jolla seurataan kosteutta.

Tieteellistä seurantaa täydentää lehmukseen pistetty neula, joka lämmittää puun nestekiertoa ja toinen neula, joka kuuntelee, miten nopeasti lämpö siirtyy puussa. Näin pystytään laskemaan, miten paljon puu haihduttaa.

”Erityisesti meitä kiinnostaa, miten eri ympäristötekijät kuten lämpötila ja maankosteus siihen vaikuttavat”, sanoo Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Liisa Kulmala.

Haihduttaminen taas kertoo, että lehmuksen lehtien ilmavaot ovat auki. Juuri niiden kautta puu sitoo hiilidioksidia. Mitä paremmin puu yhteyttää, sitä tehokkaammin se varastoi ilmastolle haitallisia CO2-päästöjä.

Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa tutkitaan kaupunkivihreän hiilensidontaa useilla mittalaitteilla.

Kumpulan mittaukset ovat osa laajaa monitieteellistä Co carbon -tutkimushanketta, jonka avulla selvitetään kaupunkivihreän merkitystä ilmastopäästöjen hillinnässä.

Mittauksia on tehty niin Otaniemessä sijaitsevalla nurmikolla kuin monissa helsinkiläisissä puistoissa, niityillä ja kukkakedoilla. Mittausten ja mallinnusten tuloksista on lähivuosina valmistumassa useita väitöskirjatöitä.

Niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, tähän mennessä kaupunkivihreää ei ole tutkittu hiilensidonnan näkökulmasta siinä määrin kuin metsiä. Luonnonmetsien mittaustuloksia ei voi suoraan hyödyntää kaupunkivihreään, joka on luonteeltaan vaihtelevaa, pienipiirteistä ja mosaiikkimaista.

Viime viikolla tutkimushankkeen tähänastisia tuloksia esiteltiin Helsingin kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille. Seminaariin osallistui toistasataa viher- ja kaupunkisuunnittelijaa. Heitä kiinnosti eniten, miten tutkimustuloksia voi soveltaa käytäntöön.

Tutkimusryhmä onkin juuri julkaissut viisi politiikkaohjetta kaupunkivihreän ilmastoratkaisuiksi.

Kaupunkivihreään lasketaan kaikki viherpeitteinen kasvillisuus, ei pelkästään kaupungin puita, vaikka keskustelu usein junnaa niiden ympärillä.

Hankkeen kolmen ensimmäisen tutkimusvuoden aikana on jo saatu selville, että nurmipeitteisille alueille varastoituu noin puolet siitä hiilimäärästä, minkä puut sitovat.

”Seuraavaksi kannattaa miettiä, miten nurmikenttiä saadaan paremmiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kasvivalinnoilla on suuri merkitys”, sanoo Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin professori Ranja Hautamäki.

Nurmikkoon sitoutuu noin puolet siitä määrästä hiilidioksidia, mitä puut pystyvät sitomaan. Nurmikko ei ole kovin hyvä luonnon monimuotoisuuden vaalijana.

Nurmikentän ei tarvitse olla lajiköyhä. Esimerkiksi Kumpulan kartanon historiallinen nurmikenttä on varsinainen siemenpankki, sillä sen uumista kumpuaa kissankelloja ja muita kukkia vinhaa vauhtia.

Puutarhahistorian perinteitä kunnioittaen nurmen keskiosaa pidetään lyhyenä robottileikkurin avulla, mutta laitamilla heinät ja kukkivat kukat saavat kasvaa rauhassa. Tutkimushanke tuokin esille, että soveltuvilla alueilla nurmikkoja voitaisiin muuttaa niityiksi, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta parempi vaihtoehto.

”Myös kaupunkivihreä on nielu, ja sen tehoa voi nostaa. Meidän on hyvä ymmärtää, että hiilinieluja on muuallakin kuin metsissä”, sanoo Hautamäki.

Soveltuvilla alueilla nurmikkoja voidaan muuttaa niityiksi, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta parempi vaihtoehto. Silloin on punnittava uuden kasvualustan rakentamisesta aiheutuvaa päästöpiikkiä suhteessa pitkän aikavälin hyötyihin.

Maisema-arkkitehtuurin professori Ranja Hautamäki Aalto-yliopistosta ja vanhempi tutkija Liisa Kulmala Ilmatieteen laitokselta osallistuvat monitieteelliseen kaupunkivihreän tutkimukseen.

Yksi keskeinen havainto ja viesti kaupunkien päättäjille on, että viisaasti rakennettuna uusikin kaupunkivihreä on tehokas hiilinielu. Erityisen tärkeä osatekijä hiilensidonnassa on maaperä.

Viikin puistolehmuksia tutkinut meteorologi Minttu Havu havainnollisti väitöskirjaansa tulevassa julkaisussa kasvualustan merkitystä hiilen lähteenä. Voi kestää jopa 30 vuotta ennen kuin nuori lehmus on sitonut itseensä saman määrän hiilidioksidia kuin mitä sen kasvualusta on puun elämän alkutaipaleella vapauttanut ilmaan.

Uuden kasvualustan päästöpiikkiä on siis punnittava suhteessa puiden tuottamiin pitkän aikavälin ilmastohyötyihin.

Tätä taustaa vasten on harmillista, että kaupunkipuiden keskimääräinen elinikä kansainvälisessä tarkastelussa on yleensä noin 30 vuotta. Juuri kun niistä on tulossa nettonielu hiilelle, ne kuolevat tai ne joudutaan kaatamaan pois muista syistä.

Korjaustoimet ovat yksinkertaisia. On pidettävä huolta, että uuden kaupunkipuun kasvualusta päästää mahdollisimman vähän hiiltä ilmakehään – ja että puut saavat elää mahdollisimman pitkään. Vanhat puut ovat erinomaisia hiilivarastoja, ja niiden varastointikapasiteetin kompensointi jossain muualla on melko vaikeaa.

Kasvualustassa kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon kierrätysmaita, kompostia tai biohiilipohjaisia ratkaisuja ja vaalia mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä maaperää.

Tutkijoiden politiikkasuositus päättäjille on, että hiilijalanjäljen lisäksi mietitään hiilikädenjälkeä eli niitä keinoja, joilla saadaan myönteisiä ilmastovaikutuksia. Esimerkiksi puistopuun istutuksessa se tarkoittaa, että kaikkia viherrakentamisen materiaaleja ja työtapoja on kehitettävä vähäpäästöisemmiksi.

Hiilikädenjälkeä voi kasvattaa esimerkiksi hankintakriteerien avulla tai kaupungin rakennusmääräyksissä.

Helsinki on tähänkin mennessä edellyttänyt monissa rakennusluvissa muun muassa viherkattoja talousrakennuksissa ja velvoittanut luvanhakijoita elinkaaritarkasteluun tai viherkertoimen laskemiseen. Viherkerroin kuvaa, kuinka paljon tontilla on kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan.

Näitä määräyksiä on ollut vaihtelevasti eri alueiden asemakaavoissa.

Tilanne muuttui kesäkuun alussa, kun kaupungin uusi rakennusjärjestys tuli voimaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime viikolla muutokset, jotka velvoittavat kaikkia rakentajia eri puolilla kaupunkia.

Rakennusjärjestys muun muassa velvoittaa imeyttämään hulevesiä ensisijaisesti tontilla. Ohjeen pitäisi hillitä tonttimaan peittämistä vettä läpäisemättömillä katteilla kuten asvaltilla tai kiveyksillä.

Rakennusjärjestys pyrkii myös vähentämään puiden kaatoa rakennettavilla tonteilla ja lisäämään rakennusmateriaalien ja maa-aineksen kierrätystä.

Monitieteellisessä Co-carbon-tutkimusohjelmassa on mitattu ja mallinnettu hyvin monentyyppisiä kaupunkivihreän alueita Helsingissä ja Espoossa. Yksi mittauskohteista on ollut niitty Kumpulanmäellä.

Helsingissä oma kaupunkivihreä sitoo professori Leena Järven tutkimusryhmän alustavan arvion mukaan noin yhdeksän prosenttia kaupungin liikenteen ja energiantuotannon päästöistä. Näin tapahtui tarkastelujaksolla 2015–2019.

Tilanne on sen jälkeen muuttunut, sillä Hanasaaren voimalan sulkeminen huhtikuun alussa pudotti kaupungin hiilipäästöjä 20 prosentilla.

Helsingin maapinta-alasta 22 prosenttia on metsän peitossa. Kun muu kaupunkivihreä, puistot, niityt, kedot ynnä muut lasketaan mukaan, viherpeittoa on kaksinkertainen määrä. Ihmisen rakentamaa ympäristöä on Helsingin maapinta-alasta yli puolet.

Co-carbon-tutkimusohjelman ensimmäinen kolmivuotiskausi on päättymässä, ja tutkijat odottavat kesäkuussa tietoa jatkokauden rahoituksesta.