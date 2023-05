Vain kaksi haki Helsingin johtajan paikkaa, jossa tilipussi on yli kymppitonnin

Yhden Helsingin vaikutusvaltaisimman toimialan johtajaksi on hakenut vain kaksi ihmistä.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajaksi hakee vain kaksi henkilöä.

Yksi hakijoista on nykyinen toimialajohtaja Juha Jolkkonen, toinen on Joonas Päivärinta.

Toimialajohtaja on yksi Helsingin kaupungin korkeimmista kaupungin johtajanpaikoista. Toimialajohtajien yläpuolella organisaatiossa ovat vain kansliapäällikkö ja poliittinen johto, kuten pormestari ja kaupunginvaltuusto.

Kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi oli 32 hakijaa, joista yhden henkilöllisyyttä kaupunki ei ole pystynyt vahvistamaan.

Haku virkoihin päättyi maanantaina. HS sai tiedot kaupungilta tietopyynnöllä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajien hakijoiden joukossa on muun muassa Helsingin kaupunkitietopäällikkö Timo Cantell, Kiasman museonjohtaja Leevi Haapala ja Kirsi Laine-Hendolin. Hendolin toimii palkanmaksun vakauttamisesta vastaavan hankkeen johtajana.

Virkaa haki myös esimerkiksi Miia Apukka, joka on työskennellyt aiemmin muun muassa Destian ja Liikenneviraston viestintäjohtajana.

Toimialajohtajat valitaan seitsemän vuoden määräajaksi ja nykyinen virkakausi päättyy joulukuussa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan nykyisen toimialajohtajan viransijaisuutta hoitava Laura Aalto siirtyy elokuun alusta alkaen uusiin tehtäviin Helsingin kaupungin ulkopuolelle. Hänet korvaa viransijaisena Kirsti Laine-Hendolin, kunnes uusi toimialajohtaja aloittaa.

Haastattelut toimialajohtajien valitsemiseksi käynnistyvät kesäkuussa. Kaupunginvaltuustoon johtajien valinta etenee syksyllä.

Tämänhetkinen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan kuukausipalkka on 14 600 euroa ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 12 100 euroa. Toimialajohtajan vähimmäispalkka on 9 500 ja enimmäispalkka 15 900 euroa kuukaudessa.

Helsingin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna arvelee, että on monta syytä, miksi Suomen pääkaupungin yhden isoimman toimialan johtajan vikaan on vain kaksi hakijaa.

”Esimerkiksi sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueilla on juuri äskettäin täytetty useita samankaltaisia virkoja. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että nykyinen toimialajohtaja Juha Jolkkonen on hakenut virkaa. Hän on nähdäkseni hoitanut tehtäväänsä erinomaisen hyvin”, Sarvilinna sanoo.

Hän vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostitse.