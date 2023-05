Vuosina 2020–2023 kymmenet ihmiset ovat saaneet hiv-tartunnan. Hivpointin eli entisen Aids-tukikeskuksen mukaan vaarana on, että tartunnat leviävät, jos riski­ryhmän testaamista ei lisätä.

Pääkaupunkiseudulla on käynnissä hiv-epidemia. Kymmenet ihmiset ovat saaneet tartunnan viimeisen noin kolmen vuoden aikana, ja tartuntoja ovat saaneet etenkin suonen­sisäisiä huumaus­aineita käyttävät henkilöt.

Hivpointin eli entisen Aids-tukikeskuksen mukaan tilanne on erittäin poikkeuksellinen. Vuosina 2020–2023 hiv-tartuntoja on löydetty jo kymmeniä, kun sitä edellisenä seitsemänä vuotena tartuntoja löytyi vain kuusi.

Uudet löydetyt tartunnat ovat alkuvaiheissaan, mikä viittaa epidemiaan. Hiv-infektion alkuvaiheessa virusmäärät ovat usein korkealla, ja jatko­tartuntojen riski kasvaa.

Hivpontin mukaan nykyinen epidemia johtuu pitkälti siitä, että koska aiemmin hiv-tilanne on ollut vakaa, on testaaminen jäänyt liian vähäiseksi. Huomio on kiinnittynyt huumaus­aineita käyttävien muihin ongelmiin.

Hivpoint toivookin testaamiseen lisää resursseja.

”Hiv-testausta pitää toteuttaa siellä, missä hiv-riskissä olevat asiakkaat viettävät aikaa, kuten esimerkiksi asumis­yksiköissä. Testaus­määrien lisäämiseksi tarvitaan lisää resursseja, uusia käytäntöjä ja lisää hiv-ennalta­ehkäisyn koulutusta yksiköiden työntekijöille”, kertoo ennalta­ehkäisy- ja palvelu­toiminnan päällikkö Jenny Tigerstedt Hivpointin tiedotteessa.

Hivpoint viittaa tilanteeseen 2000-luvun alkupuolella, jolloin edellinen hiv-epidemia saatiin kuriin matalan kynnyksen testaus- ja palvelupaikoilla sekä potilaiden lääkityksestä huolehtimalla.

Tuolloin tartuntoja löydettiin pääkaupunki­seudulta muutamassa vuodessa noin 250.