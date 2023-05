Esityksessä luovutusta perusteltiin korvauksena siitä, ettei Nrepin suunnitelma Lapinlahdesta toteudu. Kaupunkiympäristölautakunta kuitenkin poisti kytköksen.

Helsingin kaupunki­ympäristö­lauta­kunta päätti tiistai-iltana varata Koksikorttelin alueen Kalasatamasta tanskalaislähtöiselle kiinteistökehittäjälle Nrepille.

Tontinluovutus herätti etukäteen keskustelua, kun Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla luovutusesityksestä. Esityksessä mainittiin, että Nrep saisi tontin korvauksena siitä, ettei sen suunnitelmaa toteutettu Lapinlahden entisellä sairaala-alueella.

Nrep voitti Lapinlahden alueesta järjestetyn suunnittelukilpailun työllään Lapinlahden kevät. Siinä rakennusyhtiö olisi ostanut alueen kiinteistöt ja rakentanut myös uudisrakennuksia.

Kaupunginhallitus kuitenkin tyrmäsi silloisen pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) voimakkaasti ajaman hankkeen.

Tiistaisessa päätöksessään kaupunkisuunnittelulautakunta kuitenkin poisti päätöksestään esityksessä mainitun kytköksen Lapinlahteen ja sen kehittämiseen.

”Kyseessä on ihan normaali tonttikauppa. Tontti olisi voinut mennä ihan mille tahansa yritykselle”, sanoo lautakunnan jäsen Otso Kivekäs (vihr).

”Nrepillä on käynnissä prosessi Lapinlahdesta kaupungin kanssa, mutta me poliitikot linjasimme, ettei se kuulu tähän.”

Kaupunkiympäristölautakunta siunasi Lapinlahti-kytköksen poistamisen päätöksestä yksimielisesti.

Lautakunnan päätöksen mukaan Koksikorttelin alue varataan Nrepille toimitila- ja majoitushanketta varten vuoden 2025 loppuun asti.

Esityksen mukaan rakennuskokonaisuus olisi noin 30 000 kerrosneliömetriä, joista majoituksen osuus olisi 12 000.

Kortteliin on aiemmin varattu asuinrakentamista. Nyt alueen käyttöä on kaupungin viranhaltijoiden mukaan kuitenkin mietittävä uudestaan, koska Koksikortteli on Suvilahteen nyt aiotun tapahtuma-alueen lähellä.

Melu häiritsisi esityksen mukaan asumista.

Kaavoitettavat tontit tullaan todennäköisesti vuokraamaan Nrepille osto-oikeuksin markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan.

Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään kuitenkin vasta sen jälkeen, kun alue on kaavoitettu.