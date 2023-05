Vedenlaatua seurataan kesän aikana tehostetusti neljällä uimarannalla.

Pikkukosken uimaranta on yksi teho­seurannassa olevista rannoista.

Kolme uimarantaa pysyy tänä kesänä suljettuina Helsingissä. Uimista ei suositella Ison Kallahden, Marjaniemen ja Rastilan uimarannoilla, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.

Kyseisten uimarantojen vesinäytteistä on löytynyt ajoittain kohonneita suolisto­peräisten bakteerien pitoisuuksia.

Lisäksi uimista suositellaan välttämään Pikkukosken, Pakilan ja Tapanin­vainion uimarannoilla runsaiden sateiden aikana.

Kesän aikana vedenlaatua seurataan tehostetusti Ison Kallahden, Marjaniemen, Pikkukosken ja Rastilan uimarannoilla, joiden vedenlaatu on luokiteltu huonoksi. Lisäksi tehoseurannassa on Aurinko­lahden uimarannan vesi, joka on luokiteltu tyydyttäväksi.

Marjaniemen uimavesien huonon laadun syyksi epäiltiin viime syksynä jätevesiä. Jätevesien epäiltiin päätyvän meriveteen Mustapuron kautta, joka laskee mereen Marjaniemen länsipuolella.

Uimarannan näytteistä on löytynyt poikkeavia pitoisuuksia suolisto­peräisiä bakteereja vuodesta 2018 lähtien.

Helsingin kaupunki on suositellut välttämään uimista rannalla jo viime ja sitä edeltävänä kesänä.

Uimakausi alkaa virallisesti ensi maanantaina, kun ranta­pelastajat aloittavat päivystämisen rannoilla. Uimavalvonta jatkuu 13. elokuuta asti.