Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula tilasi selvityksen KPMG:ltä sen jälkeen, kun HS uutisoi maakuntajohtaja Ossi Savolaisen rahankäytöstä.

Tilintarkastusyhtiö KPMG on saanut valmiiksi selvityksensä Uudenmaan liiton markkinoinnista, viestinnästä, edunvalvonnasta ja edustamisesta.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) tilasi ulkopuolisen selvityksen sen jälkeen, kun HS teki tietopyynnön ja julkaisi laajan artikkelin maakuntajohtaja Ossi Savolaisen vip-ostoista.

Maakuntahallitus kokoontuu ensi maanantaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa käsitellään selvitystä. Selvitys kiinnostaa myös liiton tarkastuslautakuntaa, joka viimeistelee tilinpäätöstietoja kesäkuussa kokoontuvalle maakuntavaltuustolle.

HS kertoi tammikuussa, että maakuntajohtaja on viime vuosina toistuvasti hankkinut vip-lippuja hänelle läheisen pesäpallojoukkue Hyvinkään Tahkon taustayhtiöltä Tahko Pesis oy:ltä. Joitain ostoja on tehty myös Hyvinkään Tahko ry:ltä.

Savolainen katsoo toimineensa hankinnoissa asianmukaisesti.

Selvityksen tehnyt KPMG vahvistaa HS:n tammikuisen uutisen havainnot. KPMG:n mukaan Savolainen on myös eri hankinnoissa ylittänyt hankintavaltuutuksensa, ja tehnyt päätöksiä suorahankinnoista, vaikka hankintasumma olisi edellyttänyt palvelun kilpailuttamista.

Pesäpalloyhteistyö Hyvinkään Tahkon eri yhtiöitten ja yhdistyksen kanssa on KPMG:n selvityksen mukaan mennyt ohi maakuntahallituksen. Edunvalvontatyön keskittämisestä hyvinkääläiselle seurayhteisölle ei löydy päätöksiä hallituksen pöytäkirjoista vuosilta 2018–2022.

Savolainen on tehnyt hankintoja sekä Hyvinkään Tahko Superpesis oy:ltä, Tahko Pesis oy:ltä, mutta myös Hyvinkään Tahko ry:ltä, jonka puheenjohtajana hän on toiminut.

Savolainen jätti Uudenmaan liittoon vasta tämän vuoden tammikuussa sidonnaisuusilmoituksen, josta Tahko-kytkentä ilmenee.

”Hallitukselle on annettu hankinnoista tieto sähköpostilinkillä, josta päätöksiä on voinut tutkia. Mutta miten me olisimme voineet tunnistaa jääviyttä, kun Tahko-kytkentä ei ole ollut tiedossa”, kysyy maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Minerva Krohn (vihr).

Uudenmaan liiton maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Minerva Krohn (vihr) ja puheenjohtaja Markku Markkula (kok) ovat eri mieltä KPMG:n selvityksen johtopäätöksistä.

Kuluja maakuntaliitolle Tahkon seurayhteisön tapahtumista on kertynyt yhteensä yli 63 000 euroa. Maakuntaliiton vuonna 2018 kiristyneiden hankintasuositusten ja maakuntajohtajan toimintatapaohjeen perusteella yli 10 000 euron suuruisten suorahankintojen olisi pitänyt olla poikkeuksellisia.

Niitä olisi pitänyt tehdä vain erityistapauksissa ja yhteistyössä hallinnon hankintatukihenkilön kanssa.

Vuosittaiset ostot Tahkon eri toimijoilta ovat useina vuosina ylittäneet 10 000 euroa.

Markkula korostaa olevansa tyytyväinen, että ulkopuolisen asiantuntijatahon selvitys on perusteellinen ja kattava.

Hänen tulkintansa mukaan selvitys osoittaa, että väärinkäytöksiä ei ole.

”Silti tästä saamme paljon arvokkaita suosituksia liiton prosessien ja kirjallisten ohjeiden parantamiseen”, hän toteaa.

KPMG ei selvityksessään kommentoi maakuntajohtajan mahdollista jääviyttä, vaikka hän on ostanut palveluita seurayhteisöltä, jonka yhden yhdistyksen puheenjohtaja hän on ollut.

Maakuntahallituksen toive oli, että ulkopuolisessa selvityksessä perattaisiin auki myös maakuntajohtajan jääviyttä Tahko-yhteistyössä.

”KPMG:n selvitys on näiltä osin vajavainen. Luottamuksen kannalta tämä on merkittävää”, Krohn kommentoi.

Puheenjohtaja Markkulan mukaan selvityksen tekijöillä ei ole ollut tässä asiassa huomauttamista.

”Eihän näistä ostoista ole ollut liitolle haittaa, ja summat ovat pieniä. Nämä ovat palvelleet sidosryhmätyötä. Tämä on enemmänkin moraalikysymys, johon meidän tulee puuttua liiton sisällä selkeyttämällä prosesseja, ja josta varmaan käymme keskustelua maakuntahallituksessa.”

Markkula katsoo, että tällaisissa mahdollisesti tulkintaa aiheuttavissa ostoissa olisi paljon selkeämpää, jos hankinnan valmistelijana ja hyväksyjänä olisi toinen henkilö kuin Savolainen itse.

”On periaatteellisella tasolla vakava asia, jos henkilö esiintyy kahdessa roolissa. Tästä meidän täytyy keskustella hallituksessa.”

Erillisselvityksen perusteella maakuntajohtaja on varsin paljon tehnyt suorahankintoja, jotka liiton omien ohjeiden mukaisesti olisi pitänyt kilpailuttaa. Hän on myös tehnyt kalliimpia hankintoja kuin hänellä olisi ollut valtuuksia.

Savolainen on vuonna 2017 hyväksynyt 600 000 euron sopimuksen Pietarin Helsinki-keskuksen palveluista. Tuolloin liitossa voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti hänen hankintavaltuutuksensa ulottui enintään 75 000 euroon.

Pietarin Helsinki-keskuksen tukeminen oli KPMG:n arvioinnin mukaan tuolloin kuitenkin maakuntaliiton strategian mukaista ja perusteltua. Yhteistyö Pietarin kanssa päättyi viime vuonna, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Uudenmaan liitto on maakuntajohtajan päätöksellä ostanut asiantuntijapalveluita Kiinasta. Palveluosto on Savolaisen päätöksen mukaisesti tehty suorahankintana, ja niitä on perusteltu aiemmilla hyvillä kokemuksilla palveluntuottajasta.

Maakuntahallitukselle yhteensä 29 500 euron hankinta on laitettu tiedoksi vuoden 2019 marraskuussa. Maakuntahallituksen kokouksissa ei ole erikseen käsitelty palvelutilausta Mingle Chinan tai FinC Trade Platformin kanssa.

Myöskään kansainvälisiä yhteiskumppanuuksia käsittelevissä tilannekatsauksissa ei ole erikseen mainittu palveluntoimittajia.

Kiinan asiantuntijapalvelusopimuksia on jatkettu samojen yhtiöiden kanssa myös vuonna 2020. Kaiken kaikkiaan Mingle Chinalta on hankittu palveluita yhteensä 94 200 euroa kolmen vuoden aikana 2019–2022. Tämä ylittää hankintalain kansallisen kynnysarvon, ja hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa.

Puheenjohtaja Markkula katsoo, että maakuntahallituksen on syytä tarkentaa ohjeistusta.

”Oma johtopäätökseni on, että hankintarajojen noudattamisessa ja niihin liittyvissä kirjallisissa perusteluissa meidän on parannettava prosesseja. On silti tärkeää ymmärtää, että nämä kuuluvat henkilöstön operationaaliseen toimintaa ja siksi hankinnat on delegoitu.”

Markkula tähdentää, ettei maakuntahallituksen tehtävänä ole puuttua kaikkiin hankintoihin, vaan vain suurimpiin. Hallituksen tulee myös katsoa, että yhteisesti hyväksyttyä strategiaa noudatetaan.

Krohn ihmettelee, mitä tässä tilanteessa auttaa prosessien parantaminen.

”Jos on ohjeistettu, että hankinnat tehdään tietyllä tavalla, niin annammeko me nyt ohjeet, että noudattakaa ohjeistusta.”

Maakuntaliiton työntekijöiden käyttöön tarkoitetun Brysselin asunnon vuokrajärjestely on HS:n tietojen mukaan aiheuttanut kritiikkiä maakuntaliiton toimistossa.

KPMG:n johtopäätös on kuitenkin, että puheenjohtaja Markkulan hankkiman vuokra-asunnon alivuokrauksessa on noudatettu tehtyjä sopimuksia.

Markkula hankki vuokra-asunnon työskennellessään EU:n alueiden komitean puheenjohtajistossa 2015–2017. Maakuntajohtaja Savolainen on hyväksynyt vuonna 2015 alivuokraussopimuksen, jonka mukaan liitto maksaa asunnosta kuukausittainen 700 euroa. Asuntoon hankittiin myös uusia kalusteita liiton rahoilla.

Vuoden 2021 heinäkuusta lähtien liitto on maksanut asunnon vuokrasta 90 prosenttia eli 1 260 euroa kuukaudessa.

KPMG käy läpi raportissaan myös markkinointiyhteistyötä, joka on pesäpallon tapaan keskittynyt Savolaisen kotikuntaan Hyvinkäälle.

Uudenmaan liitto on maakuntajohtajan päätöksillä osallistunut Red Carpet -filmifestivaalin kuluihin yhteensä 142 000 eurolla vuosina 2017–2022.

Yksittäisistä hankintapäätöksistä on ilmoitettu maakuntahallitukselle sähköpostitse. Maakuntahallituksen kokouksissa näitä hankintoja ei ole käsitelty.

Liiton viestinnän periaatteiden mukaan maakuntajohtaja vastaa liiton viestinnästä. KPMG huomauttaa kuitenkin, ettei Red Carpetin valinta maakuntaliiton monivuotiseksi yhteistyökumppaniksi voida perustella viestinnän periaatteiden näkökulmasta.

Maakuntahallitus ei myöskään ole käsitellyt liiton antamaa tuotantotukea Kylmä syli -tv-sarjalle. Maakuntajohtaja on päättänyt 18 600 euron tuotantotuesta vuonna 2021. Laskun on hyväksynyt maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula.

Viranhaltijapäätöksen mukaan Uudenmaan liitolla on ollut oikeus hyödyntää Porvoossa tuotetun tv-sarjan aineistoa markkinoinnissaan. KPMG:n mukaan yhteyttä toiminnan tavoitteisiin ei pystytä yksiselitteisesti selvittämään.