Keltasafiirinpolku 3:n asunnoista valtaosa on yksiöitä tai kaksioita. Asukkaat ovat nuoria, joten poliisikin on pitänyt joskus soittaa hillitsemään bileitä.

Keltasafiirinpolku 3 on yksi Kivistön uusista asuinosoitteista. Sen rakennukset ovat valmistuneet vuonna 2019.

Yksiöiden valtaamassa lähiössä naapurit jäävät usen etäisiksi, myöntävät Vantaan Kivistön asukkaat. Kivistössä on runsaasti yksiöitä ja kaksioita ja sen myötä asukkaiden vaihtuvuus on suurta, asukkaat kertovat.

Tuoreen selvityksen mukaan vuosina 2015–2021 peräti 70 prosenttia Vantaan uusista asunnoista oli yksiöitä tai kaksioita.

Helsingin Sanomien haastatteleman kaupunkimaantieteen professorin Mari Vaattovaaran arvosteli kovin sanoin pienten asuntojen keskittymiseen tietyille alueille: se vaikuttaa asuinalueiden luonteeseen ja voi tuoda mukanaan sosiaalisia ongelmia.

Professorin mukaan Espoossa ja Vantaalla rakennetaan jo nyt alueita, jotka ovat lähtökohdiltaan ”eriytyneitä”, sillä pienet vuokra-asunnot tuovat alueelle vähän lapsiperheitä.

Mutta miten asukkaat itse kokevat asuinpaikkansa? Tuntevatko he naapurinsa ja onko kotinurkilla levottomampaa kuin vaikkapa taloyhtiöissä, joissa asuu paljon lapsiperheitä?

Keltasafiirinpolku 3 sijaitsee Kivistön rautatieaseman läheisyydessä Vantaalla. Osoitteessa sijaitsee useampi taloyhtiö, joista yksi on Kivistön Poseidon -taloyhtiö.

Vuonna 2019 valmistuneessa taloyhtiön asunnot ovat yhtä lukuun ottamatta pieniä: 87 asunnosta 48 on yksiöitä ja 38 kaksiota.

Samassa osoitteessa on myös muita taloyhtiöitä, joissa on isompia asuntoja ja joissa asuu lapsiperheitä. Suurin osa pihapiirin asukkaista on kuitenkin nuoria, lapsettomia aikuisia.

Torstai-iltana Keltasafiirinpolku 3:n pihalla on hiljaista ja tuulista. Asukkaat uskaltautuvat ulos lähinnä viemään roskia tai tupakoimaan.

Suvi Nupponen on kuitenkin lähdössä koiransa ja Jose-poikansa kanssa ulkoilemaan.

Nupponen on asunut vuokralla Keltasafiirinpolulla Josen kanssa pari vuotta.

Pienissä asunnoissa asukkaiden vaihtuvuus on usein suurta, ja niin on Nupposen mukaan laita myös hänen Keltasafiirinpolku 3:ssa.

”Jatkuvasti tuntuu olevan muuttoautoja pihassa. Meidän kerroksestamme on jo kolme naapuria muuttanut tänä aikana pois”, Nupponen kertoo.

Suvi Nupponen oli lähdössä ulkoilemaan koiransa ja poikansa kanssa.

Hän pitää pihapiiriä rauhallisena, vaikka alkuaikoina parissa asunnossa pidettiin jatkuvasti bileitä. Niiden asukkaat ovat jo muuttaneet, joten nyt meteliä ei enää kuulu.

Jonkin verran Nupposta harmittaa se, ettei yhteisten tilojen siisteydestä aina jakseta välittää. Tämä näkyy silloin tällöin roskapaikalla, jossa jätteet pitäisi laittaa maan alle johtaviin putkiin.

”Jos ei ole osattu tai viitsitty laittaa niitä putkiin, niin on sitten jätetty vaan maahan. Linnut ovat sitten levitelleet roskia pitkin pihaa.”

Eetu Penttilän mukaan meno hänen pihapiirissään on rauhoittunut viime vuosina.

Myös Eetu Penttilä muistaa pihapiirissä olleen levottomuuksia, kun hän muutti Keltasafiirinpolulle pari vuotta sitten.

”Nuoriso biletti, mutta nyt ne tyypit ovat jo muuttaneet pois.”

Penttilä matkustelee paljon työkeikoilla, joten hän käy kotonaan lähinnä nukkumassa. Suurempaa yhteisöllisyyttä hän ei ole sen takia taloyhtiössään havainnut.

”En tiedä muissa rapuissa asuvia, mutta oman rapun naapureita moikkaan.”

Julia Erkko on asunut Keltasafiirinpolku 3:ssa kolmisen vuotta. Hän muutti sinne radan toiselta puolelta, Topaasikujalta.

”Tämä on rauhallisempi paikka. Topaasikujalla naapurin asukas piti meteliä. Toisella puolella rataa on enemmän ongelmia”, Erkko sanoo.

Erkko viihtyy mainiosti yksiössään, joka on kooltaan jotakin ihan muuta.

”Käytännössä se on kaksio. Siinä on 52 neliötä. Asutaan siinä kahden, kilpikonna ja minä.”

Julia Erkko pitää nykyisestä osoitteestaan enemmän kuin Topaasikujasta, jossa ennen asui. ”Radan toisella puolella on rauhattomampaa”, Erkko sanoi.

Myös Erkon mukaan Keltasafiirinpolulla oli aiemmin rauhattomampaa. Joissakin asunnoissa juhlittiin, ja poliisikin piti soittaa muutaman kerran hätiin.

Erkko itse sanoo, ettei pieni meteli häntä häiritse.

Myös hänen mukaansa asukkaiden jatkuva vaihtuminen estää yhteishengen syntymisen.

”Ei ole talkoita tai muuta yhteistä. Jonkin täällä verran on lapsiperheitä, joten niillä on ehkä enemmän yhteistä tekemistä”, Erkko sanoo.

”Tunnistan ulkonäöltä tältä pihalta vain kaksi ihmistä.”

Lue lisää: ”Riskinä on, että rakennamme ongelmia, joista Ruotsi pyrkii eroon” – Selvitys paljastaa hälyttävää tietoa uusista asuin­alueista

Lue lisää: ”Kiusallista” – Professori vertaa nyky­kaksioiden pohja­piirroksia DDR:n asuntoihin

Lue lisää: Maaseudusta kerrostalojen metropoliksi