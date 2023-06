Vantaalta kotoisin oleva artisti esiintyy tänään ensimmäistä kertaa kotikaupungissaan Euroviisujen jälkeen. HS seuraa tapahtumaa paikan päällä.

Käärijää on odotettu esiintymään Vantaalle.

Melkein mitä tahansa voi tapahtua. Suurin piirtein näissä tunnelmissa ollaan juuri nyt Vantaalla, jossa on käynnissä ilmaistapahtuma Louhela Jam.

Tapahtuman suurimpana vetonaulana on Suomen ja koko Euroopan lähes hurmostilaan ajanut Käärijä. Hän esiintyy festareilla hieman ennen kello neljää.

Vantaalta kotoisin olevan artistin keikasta kerrottiin viime tingassa vain muutamia päiviä sitten.

Järjestäjien mukaan Martinlaakson Jokiuomanpuistoon saapuvan yleisön määrää on liki mahdotonta arvioida ennalta. Sunnuntain sää vaikuttaa kuitenkin sen verran hyvältä, että tapahtuma tulee todennäköisesti rikkomaan aiemmat kävijäennätyksensä.

Festivaalin järjestelyistä vastaavan Janne Nurmen mukaan festivaali tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa taatakseen tapahtuman turvallisuuden. Paikalle on palkattu moninkertainen määrä järjestyksenvalvojia aiempaan verrattuna ja yleisön määrää valvotaan jatkuvasti.

”Meillä on valmius rajoittaa alueella olevien ihmisten määrää, jos näyttää siltä että ihmisiä pakkautuu liikaa”, Nurmi sanoo.

Alkuiltapäivästä huoleen ei kuitenkaan ollut vielä syytä.

”Ihmisiä on, mutta ei jonoksi saakka. Keli on mukava, tunnelma on mukava, tilanne näyttää todella hienolta”, Nurmi summaa.

Festivaali muistuttaa paikalle saapuvia kävijöitä siitä, että tapahtumaan ei voi saapua autolla. Järjestäjät toivovat yleisön saapuvan paikalle julkisella liikenteellä, pyörällä tai kävellen.

Tapahtumapaikkaa lähimpänä ovat Louhelan ja Martinlaakson juna-asemat.