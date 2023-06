Kansainvälinen kulttuuriperintöjärjestö ICOMOS suomii kaavaehdotusta, jossa Valtioneuvoston sisäpihan vanha painotalo purettaisiin ja tilalle tulisi suuri toimistorakennus. Järjestön mukaan rakennus näkyisi häiritsevästi ulospäin.

Valtioneuvoston korttelin sisäpihalle suunniteltu suurikokoinen uudisrakennus on saanut kansainvälisen kulttuuriperintöä suojelevan asiantuntijajärjestön ICOMOS:n takajaloilleen.

ICOMOS vastustaa uudisrakennusta, koska katsoo sen olevan aiottuun tilaan aivan liian suuri ja näkyvä. Lisäksi rakennuksen tieltä purettaisiin vuonna 1904 valmistunut painotalo, jossa on nyt toimisto- ja ravintolatiloja.

ICOMOS on antanut asiasta myös kansainvälisen kulttuuriperintöhälytyksen (Heritage Alert) Suomen-osastonsa aloitteesta.

Uusi rakennus olisi noin kolme kertaa niin suuri kuin painotalo. Maanpinnan yläpuolella olisi viitesuunnitelman mukaan neljä kerrosta, ja korttelin maanpäällinen kerrosala kasvaisi 6 400 neliömetrillä.

Suomen ICOMOS:n puheenjohtajan Marianne Lehtimäen mukaan havainnekuvat osoittavat, ettei suunniteltu kerrosalamäärä sovellu Valtioneuvoston linnan korttelin kokonaisuuteen.

”Yksikään arkkitehti ei pysty suunnittelemaan sen kokoista rakennusta kunnioittavaksi osaksi kokonaisuutta, joka on kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä”, Lehtimäki sanoo.

”Kaavoituksessa ei ole myöskään pohdittu, voisiko vanha painotalo säilyä osana uudisrakentamista. Kaavamateriaalissa ei ole esitetty riittävästi korttelin suojeluarvoja eikä punnittu vaihtoehtoisia ratkaisuja.”

Suunniteltu kaavamuutos poistaisi suojelumerkinnän painotalon osalta ja sallisi sen purkamisen uudisrakennuksen tieltä. Uudenmaan ELY on jo tehnyt päätöksen pihasiiven suojelun purkamisesta rakennusperintölain nojalla.

Kaavaselostuksen mukaan aloite korttelin kaavan muuttamiseen on tullut valtionhallinnolta, ja sen perusteluina ovat turvallisuusnäkökohdat, paremmat kokoustilat ja työtilojen mukavuuden kohentaminen.

Havainnekuva näyttää Valtioneuvoston linna pihalle suunnitellun lisärakennuksen.

Voimassa olevassa empirekeskustan suojelukaavassa kaikki rakennukset on merkitty suojeltaviksi.

”Uudisrakennus pilaisi sisäpihan historiallisen rakenteen ja arkkitehtonisen luettavuuden. Siinä tuhottaisiin Helsingin empirekeskustan kokonaisuus”, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki ei myöskään usko kaavaesityksen perusteluja, joiden mukaan uudisrakennus ei näkyisi ulospäin.

Hän arvioi, että rakennus tulee näkymään Tuomiokirkon portailta sekä kauempaa katsottuna Senaatintorilta ja Aleksanterinkadulta.

ICOMOS:n Suomen osasto esittääkin, että kaavaehdotus palautetaan takaisin valmisteluun.

Samaa ovat esittäneet omissa muistutuksissaan muun muassa Suomen Arkkitehtiliitto sekä Suomen Kulttuuriperinnön tukiyhdistys.

LehtimäEN mukaan kaavaprosessissa häntä häiritsee sen vaihtoehdottomuus ja eheän empirekokonaisuuden typistäminen yhden korttelin tarkasteluun.

Lisäksi Lehtimäki ihmettelee myös avoimuuden puutetta.

”Hanke tuli julkiseksi varsinaisesti vasta kun kaavamuutos asetettiin nähtäville kommentointia varten”, Lehtimäki sanoo.

”Tämä muodostaa pelottavan ennakkotapauksen keinoista tehdä kulttuuriperinnöstä lainsuojatonta.”

ELY:n päätös painotalon suojelun purkamisesta tehtiin vuosi sitten. Aiemmin vastaavat päätökset olisivat vaatineet ympäristöministeriön vahvistuksen, mikä kesti yleensä kesti pari vuotta, joten niihin oli enemmän aikaa perehtyä ja ottaa kantaa.

Lehtimäki kummeksuu myös Museovirastoa, joka on sallinut suojelumerkinnän poiston.

”Kyllä tässä herää kysymys Museoviraston puolueettomuudesta asiantuntijavirastona.”

Havainnekuva uudisrakennuksesta ylhäältä katsottuna.

Valtioneuvoston linna rakennettiin alun perin vuosien 1822–1853 aikana Carl Ludvig Engelin suunnitelmien mukaisesti.

Sen jälkeen kortteliin on tehty useita uudisosia ja korotuksia. Nykyisen hahmonsa kortteli sai vuoteen 1918 mennessä.

Uuden lisärakennuksen valmistuminen veisi todennäköisesti vuosia, sillä alueella on varauduttava arkeologisiin kaivauksiin. Lisäksi työntekijöiden pitäisi rakennustöiden ajaksi todennäköisesti siirtyä väistötiloihin.

”Uuden toimistotalon rakentaminen on outo päätös, kun ottaa huomioon, miten työelämä on muuttunut koronan jälkeen ja muuttuu yhä. Etätyö on lisääntynyt, ja toimistotiloja tarvitaan vähemmän kuin ennen.”

ICOMOS on maailmanlaajuinen asiantuntijajärjestö, joka edistää historiallisten rakennusten ja alueiden, arkeologisten kohteiden ja kulttuurimaisemien tutkimusta ja suojelua.

Järjestö toimii myös Unescon asiantuntijajärjestönä muun muassa maailmanperintökohteita valittaessa ja arvioitaessa.

ICOMOS:lla on toimintaa yli sadassa maassa ja noin 10 000 jäsentä.

Aiemmin ICOMOS on ottanut kantaa muun muassa Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta.