Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset ovat varautuneet partioimaan nuorten juhlapaikoilla lauantai-iltana. Espoolaisella rannalla turvallisuutta valvoo kaiuttimista raikaava sinfonia.

Lauantaina jälleen tuhannet nuoret juhlivat koulujen päättymistä. Myös poliisi on varautunut turvaamaan ja valvomaan nuorten juhlintaa.

Poliisi jalkautuu nuorten pariin puistoihin ja rannoille sekä tiettyjen päiväkotien ja koulujen pihoihin. Vaikka suurin osa juhlinnasta sujuu ongelmista, on kuitenkin juhlissa aina riski järjestyshäiriölle tai alaikäisten alkoholinkäytölle.

”Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholia, poliisi voi kirjoittaa siitä sakon ja ilmoittaa huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle”, muistuttaa komisario Johanna Sinivuori Helsingin poliisin tiedotteessa.

Espoossa poliisilla on jo muutamia vuosia ollut käytössään todellinen täsmäase juhlaillan ongelmia vastaan – nimittäin klassinen musiikki.

Musiikkia soitetaan Haukilahdessa sijaitsevalla Mellstenin rannalla, jossa on aiempina vuosina ollut hyvin rauhatonta päättäjäisiltana. Kun paikalle tuotiin ulkopuolisen toimijan äänentoisto, rikokset vähenivät.

”Se toimi kaikkien, ehkä eniten itseni, yllätykseksi”, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisin komisario Hannu Väänänen.

Poliisi soittaa rannalla tekijänoikeusmaksuista vapaata mahdollisimman vanhaa klassista musiikkia. Sitä soitetaan keskustelua vastaavalla voimakkuudella. Tarkoituksena ei siis ole häätää nuoria melulla, vaan hyödyntää ”tilan sosiaalista varaamista”, Väänänen selventää.

Hänenkin mukaansa suurin osa päättäjäisjuhliin tulevista nuorista käyttäytyy hyvin, eikä juhlimisessa itsessään ole mitään vikaa.

”Ongelma on se, että aina tulee porukkaa, joiden pitää päästä tappelemaan ja tekemään varkauksia.”

Rannalla on takavuosina tapahtunut myös seksuaalirikoksia. Kun paikalla on vielä hyvin nuoria juhlijoita, jotka eivät välttämättä ole tottuneita alkoholiin ja päätyvät juomaan vahvoja juomia, on riskit hyvin korkealla.

Poliisi kehottaa vanhempia sopimaan illan pelisäännöistä etukäteen ja pyytää huoltajia olemaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tavoitettavissa, mikäli puhelu tulee poliisin käyttämästä tuntemattomasta numerosta.