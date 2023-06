Helsingin kaupungissa voi olla samassa työssä kaksi eri henkilöä aivan erilaisilla palkoilla.

Helsingissä niin sanottuja vuokrahoitajia käytetään täyttämään tuhansia työvuoroja vuodessa. Näin Helsingin kaupungin työssä voi olla kaksi samaa työtä tekevää hoitajaa, jotka saavat aivan erilaista palkkaa. Palkkaero voi olla yli 10 euroa tunnissa.

Helsingin kaupunki arvioi, että karkeasti 20 prosenttia sen hoitajista tulee vuokranvälitysyritysten kautta. Yksityisiltä yrityksiltä tulee muutama prosentti kaikista hoitajista.

HS uutisoi hoitajasta, joka siirtyi keikkailemaan yksityisten välitysfirmojen kautta ja nosti kuukausiansionsa yli 4000 euroon. Työtehtävät olivat samoja, joita hän oli tehnyt aiemmin julkisella puolella työskennellessään. Myös työpaikat saattavat olla samoja.

Helsingin kaupungin vuokrahoitajista suurin osa, noin 15-18 prosenttia tulee Seuresta, kunnallisesta henkilöstöpalvelusta, joka välittää hoitajia melko lailla samalla palkalla kuin kaupungin omat hoitajat työskentelevät.

Yksityisiltä välitysfirmoilta tulee kaupungille 2-5 prosenttia hoitajista.

Viime vuonna pelkästään henkilöstöpalvelu Seuren kautta tehtiin Helsingissä yli 10 600 sairaanhoitajan työvuoroa. Vuoden 2023 ensimmäisen neljän kuukauden aikana vuoroja tehtiin lähes 2 500.

Helsingin kaupunki käyttää vuokratyöhön ensisijaisesti henkilöstöpalvelu Seurea, joka on kunnallisessa omistuksessa. Myös Helsinki omistaa osan Seuresta, joka välittää henkilökuntaa myös esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin.

Helsinki käyttää myös muita vuokravälitysfirmoja täydentämään Seurelta ostettavia palveluita. Esimerkiksi Laakson sairaalassa, kotihoidossa ja seniorikeskuksissa on tällaisia hoitajia töissä.

Nämä yritykset ovat Kultaiset hoitajat oy, Fenixcare oy, Esperi terveyspalvelyt oy, Hoiwa oy, Koti-Medi oy ja Med Group oy.

Näissä yrityksissä vuokratyöntekijöiden palkat voivat nousta selvästi kaupungin vastaavassa työssä olevien palkkoja korkeammiksi.

Esimerkiksi Kultaiset hoitajat rekrytoivat Helsinkiin kotihoitoon sairaanhoitajia 25 euron tuntipalkalla. Helsingin kaupunki maksaa kotihoidossa työskenteleville sairaanhoitajille noin 17,30 euron tuntipalkkaa.

Seuren maksamat tuntipalkat taas ovat hyvin lähellä kaupungin palkkatasoa.

Vuokranvälitysfirmat saavat itse määritellä, millaisilla palkoilla ne houkuttelevat sairaanhoitajia töihin. Kaupungin ja vuokrayritysten sopimuksissa ei puututa tähän.

Vuonna 2022 Helsinki maksoi lähes 32 miljoonaa euroa hoitajien vuokrauspalveluista. Vuonna 2023 ensimmäisen neljän kuukauden aikana luku on 10,7 miljoonaa euroa.

Summat sisältävät sairaanhoitajien lisäksi myös muut hoitajatehtävät, sillä samoilta yrityksiltä vuokrataan esimerkiksi lähihoitajia. Sen lisäksi summiin sisältyy myös vuokranvälitykseen liittyvät välilliset kustannukset.

Seuren osuus on molempina vuosina noin 82 prosenttia, loput yksityisten välitysyritysten.

Meilahden sairaala-alueella osa leikkaussaleista seisoo tyhjänä hoitajapulan vuoksi.

Toimialajohtaja Juha Jolkkonen kertoo, että Seure on osin juuri siksi olemassa, että ei tarvitsisi lyhytaikaisissa sijaisuuksissa olla liikaa muiden toimijoiden varassa. Seuren kautta tuleva sijainen ei tule juuri kaupungin omaa hoitajaa kalliimmaksi.

Sen lisäksi Jolkkonen korostaa, että kaupunki on omissa palkkaohjelmissaan korottanut hoitajien palkkoja yli valtakunnallisten korotusten tason nimenomaan pitääkseen heitä omilla palkkalistoillaan.

Helsinki nimenomaan haluaa palkata itse hoitajansa suoraan.

”Totta kai maksamiemme palkkojen pitää olla kilpailukykyisiä. Emme halua joutua turvautumaan hallitsemattomasti kaupallisiin toimijoihin näin tärkeässä asiassa.”

Helsingin kaupunki julkisti uuden palkkakehitysohjelmansa, jossa suurimman, 400 euron, kuukausikorotuksen saivat lääkärit. Sairaanhoidon esihenkilöiden ja osastonhoitajien ja vastaavien sairaanhoitajien palkkoja nostettiin keskimäärin 75 eurolla kuukaudessa.

Vuokratyövoimaa tarvitaan lyhyeksi ajaksi erityistilanteissa kuten esimerkiksi pandemian aikana, mutta pitkän ajan ratkaisu se ei ole, Jolkkonen sanoo.

Helsingissä on juuri valmistunut selvitys, jossa lääkärityövoiman ostamista ja lääkärien palkkaamista itse on vertailtu huolella. Aiemmin tällaisia vertailuja on tehty tietystä palvelusta, ei samalla lailla ammattiryhmästä.

Hoitajista on tulossa vastaava vertailu myöhemmin ja sen myötä suosituksia. Lääkärien kohdalla selvitys suositti palkankorotuksia ja työhyvinvoinnin kohentamista.

Vuokraamisen lisäksi kaupungilla on myös muita tapoja hankkia hoitajien työtä yksityiseltä, kuten erilaiset ostopalvelusopimukset ja palvelusetelit.

Valtiovarainministeriö varoitti hallitusneuvotteluihin huhtikuussa lähettämässään muistiossa, että työvoimapulan vuoksi lisääntyvät ostopalvelut voivat johtaa ongelmien pahenemiseen.

”Ratkaisulla voi työmarkkinoiden näkökulmasta olla erittäin kiusallisia piirteitä, kuten se, että työntekijä saa parempaa palkkaa vuokratyöyrityksen kautta, mikä ei lisää työn tarjonnan kokonaismäärää, mutta lisää kustannuksia”, ministeriöstä kirjoitettiin.

Ministeriö arvelee, että ostopalvelujen osuus on vaarassa kasvaa kaikilla hyvinvointialueilla työvoimapulan ja kiristyvän hoitotakuun takia.

Hoitajamitoituksen kiristyminen saattaa tosin vaikuttaa niinkin, että osa ostopalveluista joutuu sulkemaan oviaan kokonaan.

Kaupunki on aiemmin saanut myös moitteita yksityisille palveluntuottajille asettamistaan ehdoista. Oikeusasiamies esimerkiksi lausui tammikuussa, että kaupunki ei olisi saanut lisätä sopimuksiin omia työntekijöitään koskevia rekrytointikieltoja, kun se osti koronarokottajia yksityisiltä firmoilta.