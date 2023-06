HSL: Ydinalueen kertalipun hinta on nyt kipurajalla

Huhtikuun kehnon lipunmyynnin jälkeen toukokuusta kuitenkin näyttäisi tulevan ennätyksellisen hyvä kuukausi.

HSL:n kertalipun hinta alkaa olla rajalla, jossa sitä ei enää voi nostaa karkottamatta matkustajia.

”Nostovaraa ei selvästi enää ole AB-alueella. Toisaalta, ei ehkä tarvettakaan nostoille”, sanoo HSL:n markkinat-tulosalueen johtaja Mari Flink.

HS kertoi maanantaina, että kertalippujen myynti sakkasi huhtikuussa HSL:n ydinalueella eli AB-vyöhykkeellä. Syyskuuhun verrattuna lippuja myytiin 450 000 vähemmän. HSL nosti lippujen hintoja vuodenvaihteessa. AB-vyöhykkeen kertalippujen myynti tuotti huhtikuussa vajaat 9,3 miljoonaa euroa.

Tilanne on kirkkaampi toukokuun osalta, kertoo Flink.

”Toukokuun myynnistä näyttäisi kuitenkin olevan tulossa ennätyksellisen kova”, Flink sanoo.

Onko kyse kuukausivaihtelusta vai suunnanmuutoksesta, sitä on vielä vaikea arvioida.

Matkakorteilla tehtyjen ostojen datan keräämiseen menee aikaa. Vielä ei siis tiedetä kaikkien myytyjen lippujen määrää toukokuulta.

Sovelluksista sen sijaan tiedetään, paljoko kukin lipputyyppi on tuottanut. Sovelluksella tehdään noin 65 prosenttia lippujen ostoista.

Toukokuussa AB-alueella myytiin kertalippuja sovelluksella 6,75 miljoonan euron edestä.

Se on noin miljoona enemmän kuin huhtikuussa ja muutenkin ennätys. Näin on käynyt, vaikka toukokuussa tuli markkinoille kymmenen kerran sarjalippu, ja niitäkin on AB-alueella myyty 435 000 eurolla.

”Uskomme, että kymmenen kerran lippu kasvattaa markkinaosuuttaan”, sanoo Flink. Näin siksi, että yhden matkan hinta jää näin alemmaksi kuin kertalippu ennen pandemiaa.

Kautta on ostettu AB-vyöhykkeellä ja koko seudulla sovelluksella huhtikuuta vähemmän, mutta tämä ei ole loppukeväästä poikkeuksellista. Samankaltainen pudotus näkyy viime vuodenkin tilastoissa. Toisaalta kertalippujen kohdalla voi vaikuttaa pienikin asia, kuten huono pyöräilysää.

Koko HSL:n alueella kertalippuja myytiin toukokuussa sovelluksella 10,24 miljoonalla eurolla.

Flink arvioi, että vuodenvaihteessa tehty lipun hintojen korottaminen kyllä näkyy matkustajamäärissä, mutta muutokset eivät ole valtavia.

”Enemmän vaikuttavat todennäköisesti suuret ratatyöt”, Flink arvioi.

Tällä hetkellä raitiovaunu­liikenteeseen vaikuttavat Mannerheimintien, Ruskeasuon ja Pasilan isot remontit. Joukkoliikenteen kannalta pahempaa lie luvassa 2025, kun Mannerheimintiellä työt jatkuvat ja Pitkääsiltaa remontoidaan.