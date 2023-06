Pysäköintitilastot kertovat, että autoilu Helsingin keskustassa on elpymässä pandemian jälkeen.

Autojen määrä Helsingin ydinkeskustassa saattaa olla taas hienoisessa kasvusuunnassa.

Tämä käy ilmi Helsingin kaupungin tuoreista pysäköintitilastoista. Ydinkeskustassa kertamaksulla tapahtuvat pysäköintikerrat ovat kasvaneet 20 prosenttia suuremmiksi kuin ennen koronapandemiaa.

Tilasto ei ole täydellinen, mutta suuntaa se antaa. Kaupungin tilastoon kuuluvat vain kaupungin omat maksulliset pysäköintialueet. Niiden lisäksi keskustassa on useita yksityisiä pysäköintilaitoksia.

Autoilun ja pysäköimisen helppoudesta tai vaikeudesta on keskusteltu laajasti kuluneen vuoden aikana, kun Helsinki on nostanut pysäköinnin hintaa ja aloittanut Esplanadilla ajoliikennettä rajoittavan kokeilun. Kokeilun tarkoituksena on lisätä ydinkeskustan elinvoimaa.

Helsinkiläiset ovat olleet huolissaan yritysten ja ihmisten vähenemisestä keskustassa. Yhdeksi syyksi ilmiölle on julkisessa keskustelussa epäilty sitä, että autoilu keskustassa on vaikeaa.

Pysäköintitarkastelu koskee vain viime vuosia. Helsingin ydinkeskustan moottoriajoneuvoliikenne on yleisesti hieman laskeva kun tarkasteluun otetaan useiden vuosikymmenten tilastot.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski arvelee, että pysäköintitilastojen enteilemän autoilun elpymisen taustalla on useita syitä. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, mitä nämä tekijät ovat.

”Yleinen käsitys viime aikoina on ollut, ettei keskustaan pääsisi autolla, mutta luvut osoittavat, että näin ei ole”, Lehmuskoski sanoo.

“Tämä kertoo siitä, että keskustan pelastaminen ei ole toivoton tehtävä.”

Yksi keskustan liikenteen viime aikojen isoimpia muutoksia on ollut Esplanadien ajokaistojen karsinnat. Kävelylle ja oleskelulle tarkoitettuja alueita on laajennettu.

Lehmuskoski toivoo, että ensi viikolla avattavat uudet Esplanadit houkuttelevat enemmän jalankulkijoita ja vilinää keskustaan. Kulkuvälineistä noustaan kuitenkin useimmiten kävelemään, joten tähän on haluttu kiinnittää uudistuksissa huomiota.

”Loppupeleissä kaikki keskustassa ovat jalankulkijoita, tulevat he sinne sitten autolla, joukkoliikenteellä tai vaikka polkupyörällä”, Lehmuskoski toteaa.