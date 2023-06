Kaupunki on yrittänyt saada omistajaa korjaamaan ränsistynyt huvila kymmenientuhansien eurojen uhkasakoilla toistaiseksi tuloksetta.

Aulis Juneksen 133 vuotta vanha huvila on ränsistynyt pitkään Helsingin Linnunlaulussa.

Helsingin kaupunki yrittää jälleen saada Linnunlaulun omistajaa korjaamaan huonokuntoisen arvorakennuksen.

Kaupunki aikoo esittää, että huvilan omistaja Aulis Junes määrätään sakon uhalla aloittamaan rakennuksen julkisivujen, ikkunoiden, räystäs- ja sadevesikourujen sekä parvekkeiden korjaaminen.

Nyt asetettavan juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on 20 000 euroa. Sen lisäksi omistaja joutuu maksamaan 4 000 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin korjauksia ei ole tehty.

Korjaukset on tehtävä vuoden loppuun mennessä.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee asiaa kokouksessaan torstaina.

Kaupunki on koettanut saada Junesta jo vuosia korjaamaan rapistunut huvila, ensimmäisen kerran tammikuussa 2018.

Tämän jälkeen kaupunki on määrännyt omistajalle uhkasakon kolmesti.

Yksittäisten uhkasakkojen määrä on vaihdellut 10 000 eurosta 31 000 euroon. Yhteensä uhkasakkoja on määrätty 58 000 euron edestä. Tämä ei ole kuitenkaan johtanut kaupungin kannalta toivottuun lopputulokseen.

Uhkasakkolain mukaan uhkasakko vanhenee kahden vuoden kuluessa siitä, kun se on saanut lainvoiman ja toimenpiteille asetettu määräaika on umpeutunut.

Tämän takia kaupunki joutuu nyt asettamaan korjausvelvoitteen ja uhkasakon uudelleen.

Huvilan omistaja on vastineessaan kaupungille myöntänyt, että julkisivu on korjattava. Hän on esittänyt korjauksen edellytykseksi sitä, että puistoalue ja huvila suojellaan kaavalla.

Kaupunki valmistelee paraikaa Linnunlaulun huvila-alueen asemakaavan muutosta ja suojelua. Poliittiseen päätöksentekoon ehdotus etenee näillä näkymin vuonna 2025.

Linnunlaulun huvilat Töölönlahden rannalla kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kolmikerroksinen puuhuvila, jota uhkasakko koskee, on valmistunut vuonna 1890. Rakennuksen julkisivut ja parvekkeet ovat rapistuneet 1990-luvulta lähtien.

Viranhaltijaesityksen mukaan huonokuntoiset parvekerakennelmat ovat osittain sortuneet ja muodostavat kaupungin viranhaltijoiden mukaan turvallisuusriskin.

Rakennuksen julkisivuja on kunnostettu runsaan 20 viime vuoden aikana vain vähän.

Sadevesikourut ovat irronneet, minkä vuoksi vesi pääsee valumaan rakennuksen seinille ja aiheuttaa kiinteistöön kosteusvaurioiden vaaran.

Kaupungin näkemyksen mukaan keskeisellä paikalla sijaitseva huvila myös rumentaa ympäristöään nykykunnossaan.