Tanskassa ei ole vielä leikattu yhtään suomalaista sydänlasta, mutta mahdollisuus pidetään yhä avoinna.

Sydänlasten perheet ovat olleet kiinnostuneita mahdollisuudesta lähteä leikkaukseen Tanskaan, kertoo Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.

Husin keskiviikkona julkaiseman tiedotteen mukaan tilaisuutta on tarjottu kahdellekymmenelle perheelle, joista ”yksittäiset” ovat hyödyntäneet tilaisuuden.

Tilaisuutta on tarjottu on lapsille, joilla on leikkaushoitoa vaativa, muttei välittömästi henkeä uhkaava sydänvika tai -sairaus.

Petäjän mukaan Kööpenhaminassa ei ole kuitenkaan vielä leikattu yhtään potilasta. Vaihtoehtoa tullaan pitämään auki toistaiseksi.

Lasten sydänleikkausjonot ovat Husin mukaan lyhentyneet, selviää tiedotteesta. Tällä hetkellä jonossa on 69 potilasta, kun vuodenvaihteessa vuoroaan sydänleikkaukseen odotti vielä 110 lasta.

Petäjän mukaan potilaiden lähettäminen leikattavaksi Tanskaan on yksi keino puuttua sydänleikkausjonoihin.

”Yksi toimenpiteistä on se, että olemme halunneet avata pohjoismaisen yhteistyöreitin. Tehohoidon ongelmat eivät kuitenkaan riipu tai ratkea sillä, että sydänlasten leikkaukset mahdollistetaan ulkomailla.”

Petäjän mukaan potilaiden lähettämisellä Tanskaan on pieni vaikutus leikkausjonoihin. Hän korostaakin ongelman olevan ennen kaikkea tehohoidossa.

Leikkausjonojen lyhenemisessä on osittain kyse myös sattumasta. Syntyvyys on laskenut, eikä uusia vaikeita sydänvikatapauksia ole viime aikoina tullut lisää, Petäjä kertoo.

Sen takia leikkausjonoa on pystytty purkamaan leikkaamalla pitkään jonottaneita potilaita, joiden tehohoitovaihe on vaikeita tapauksia lyhyempi.

Lastensairaalan teho-osastolla tulisi olla auki 12 hoitopaikkaa, jotta riittävä valmius saataisiin pidettyä yllä. Tällä hetkellä paikkoja on auki kahdeksan, Husin tiedotteessa kerrotaan.

Tällä hetkellä HUS:in vastasyntyneiden ja lasten tehohoitoyksiköihin on saatu myös rekrytoitua kymmenkunta uutta hoitajaa.

Pitkällä aikavälillä Lastensairaalaan tarvittaisiin 72 virkaa, Petäjä arvioi. Tällä hetkellä 54 virkaa on täytetty. Huonoimmillaan viime syksynä luku oli 48.

”Sydänleikkausjono on vain yksi lukuisista jonoista lasten erikoissairaanhoidossa. Enemmän huomiota ansaitsisi se, että kaikkein vaativimman erikoissairaanhoidon suorituskyky on kansallisesti suuressa vaarassa ja vaurioitunut.