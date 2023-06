Töölöntullin­kadulla usein liikkuvat ovat huomanneet tyhjäksi jääneen kerros­talon. Rakennusyhtiö YIT:n asuintalo valmistui keväällä, mutta vaikean asunto­markkinatilanteen takia asuntoja on myyty vain kaksi kappaletta.

Rakennusyhtiö YIT:n Töölöntullinkadulle rakentamassa punasävyisessä uudiskohteessa on yhteensä 52 valmista asuntoa. Kohde valmistui keväällä, mutta vain kaksi asunnoista on myyty.

Meilahden Töölöntullinkadulla on pienessä ryppäässä kerrostaloja, joista kaikki ovat vastikään valmistuneita. Tuorein on punasävyinen seitsemänkerroksinen asuintalo, joka vaikuttaa yhä keskeneräiseltä.

Siitä kielivät paitsi sen tyhjyyttään ammottavat asunnot, myös pihasta löytyvät työmaa-aidat ja asentamattomat pihalaattapinot. Myöskään rappukäytävien nimi­tauluissa ei ole yhtäkään sukunimeä.

Se on kuitenkin jo valmis. Sitä se on ollut jo maaliskuun lopulta asti.

Keväällä valmistuneen kerrostalon edustalla oli työmaa-aitoja.

Helsinkiläinen Tuula Palmunen-Saari on matkalla Töölöntullin­kadun kautta kauppaan. Hän asuu kadusta noin kahden korttelin päässä, ja alueella hän on asunut lähes kolmisenkymmentä vuotta.

Palmunen-Saari ei vaikuta juurikaan hämmästyneeltä kuullessaan, että asuntokauppa ei ole käynyt Töölöntullinkadulla. Käy ilmi, että hän on seurannut tämänhetkistä asuntomarkkina­tilannetta.

”Mikään asunto ei mene nyt kaupaksi – olen seurannut. Voi olla, että nyt ollaan oltu hirveen varovaisia”, hän kuvailee.

Uusien asuntojen myynti on Suomessa tällä hetkellä erittäin vaikeaa. Asuntojen kauppamäärät ovat painuneet yli kolmasosan vuoden takaisesta ja varsinkin uudiskohteiden kauppa on tyrehtynyt. Nykytilanteeseen ei ole odotettavissa muutosta lähiaikoina.

Kesällä tuskin tulee tapahtumaan mitään kovin merkittävää muutosta, pohtii Palmunen-Saari asuntomarkkina­tilannetta. Myös hänen kotikadullensa rakennetaan paraikaa uusia asuintaloja.

”Veikkaan, että syksyllä asunnot voisivat alkaa menemään kaupaksi. Pakkohan ihmisten on ostaa asuntoja. Tässä on ollut vuoden kestävä paussi”, hän pohtii.

Liikkeellä on myös Maija Manninen, joka on ulkoiluttamassa Pepsukainen-koiraansa. Töölöntullinkatu sijaitsee vain kivenheiton päässä hänen toimistostaan.

Manninen kertoo liikkuvansa kadulla usein ja huomanneensa uuden, toistaiseksi tyhjäksi jääneen kerrostalon.

”Näyttää siellä joku asuvan, ehkä”, hän tiirailee.

”Eräs ystäväni, joka asuu tässä lähellä, kävi katsomassa, että oisko tässä kivoja asuntoja. ’En aio muuttaa niihin’, hän sanoi. Olikohan hinta vähän liikaa, vaikka olikin parvekkeet ja kaikki.”

Kerrostalon valmistumis­ajankohdalla on saattanut olla vaikutusta Töölöntullin­kadun asuntojen menekkiin, Manninen pohtii. Hän vaikuttaa silti toiveikkaalta.

”Nyt on sellainen aika, että se valmistui juuri, kun korot nousivat. Uskoisin silti, että aikanaan tulee asukkaita.”

YIT:n rakentama asuinkerrostalo on osa niin kutsuttua Töölöntullin­kadun kirjailija­korttelia. Samassa ryppäässä on punasävyisen kerrostalon lisäksi kaksi kerrostaloa, jotka molemmat ovat eri taloyhtiöiden omistuksessa.

Korttelialue on tiivis, ja kolmea kerrostaloa yhdistää sama autohalli, kuvailee YIT:n asuminen-liiketoiminnan johtaja Antti Inkilä.

”Paikalla oli ennen huonokuntoisia vanhoja toimistotaloja, jotka purettiin alta pois. Sitten siihen tehtiin asuintaloja tilalle”, hän kuvailee sijaintia ennen nykyisen korttelin rakentamista.

YIT on rakentanut alueelle korttelin, jossa on kolme kerrostaloa.

Inkilä myöntää, että Töölöntullin uusimmassa kohteessa on myymättömiä asuntoja haastavan markkinatilanteen takia.

Kaksi muuta korttelin kerrostaloa valmistui viime vuoden puolella. Inkilän mukaan myös niissä on edelleen kymmenkunta asuntoa vapaana.

”Korkojen nopea nousu on yllättänyt meidät. Tällä on ollut vaikutusta meidän asunto­kysyntään. Meillä on kuitenkin vahva usko, että nämä talot eivät tule tyhjiksi jäämään, kun mietitään vaikka asuntojen sijaintia”, hän summaa.