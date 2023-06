Pohjoisesplanadilla floristit pujottelevat kukkia valopylväiden ympärille. Ihmiset pysähtyvät ihailemaan ja ottamaan kuvia taideteoksista. Käynnissä on kilpailu, jossa kaunein koristelu voittaa.

Kisa on osa Helsinki-päivää, kuten myös Esplanadin kokeilun avajaiset. Moni onkin saapunut paikalle juuri kokeilun lopputulosta katsomaan.

Kokeilussa molemmat esplanadit muutettiin yksisuuntaiseksi ja suljettujen kaistojen tilalle lisättiin oleskelualueita. Lisäksi Eteläesplanadille valmistui uusi kaksisuuntainen pyörätie.

Kokeilu on saanut etenkin autoilijoiden hermot kiristymään kaistojen vähenemisen ja tietöiden vuoksi. Kiistelty uudistus jakoi myös sitä katsomaan saapuneiden mielipiteet.

Pauliina Rantanen ja Saila Nyman eivät pidä Esplanadin uudistusta tarpeellisena.

Pauliina Rantanen ja Saila Nyman ovat istahtaneet uudelle oleskelualueelle, joka on vuokrattu kahvilan terassiksi.

”Just naurettiin, että tultiin tähän kolmen miljoonan euron alueelle istumaan”, Rantanen kertoo.

Esplanadin kokeiluhankkeeseen varattu rahasumma oli kolme miljoonaa euroa.

Terassi on rakennettu käytöstä poistetun ajoradan tilalle. Sen vieressä Pohjoisesplanadia pitkin kulkee autojono

”Eihän tässä oikein edes kuule, mitä puhuu”, Rantanen toteaa.

Naiset eivät ole kokeilusta kovin vakuuttuneita mutta päättivät kuitenkin tulla katsomaan uudistunutta Esplanadia lastensa kanssa.

”Ei ehkä hintansa väärti”, Nyman sanoo.

Eteläesplanadilla mies juoksee lokkiparvea karkuun jäätelö kädessään. Lopulta hän hyväksyy kohtalonsa ja viskaa jäätelönsä lintujen syötäväksi.

Vieressä pyöräilijät kiitävät uutta pyörätietä pitkin. Myös vanha pyörätie näyttää olevan edelleen pyöräilijöiden suosiossa. Sitä pitkin pyörää taluttaa Katri Kokkonen, joka näkee kokeilussa sekä hyvää että huonoa.

Pyöräilijät saivat lisää tilaa Eteläesplanadilla.

Katri Kokkoselle Esplanadi on lähinnä läpikulkureitti. Pyöräilystä uudistus on tehnyt mukavampaa, mutta autoilua Esplanadilla hän kuvailee kammotukseksi.

”Autoilijan näkökulmasta tämä on ihan kammotus, mutta sitten taas pyöräilijän näkökulmasta uudet pyörätiet ovat mielekkäät.”

Kokkoselle Esplanadi toimiikin lähinnä läpikulkureittinä. Hän on sitä mieltä, että kaistojen poisto on ruuhkauttanut Esplanadin.

”Esplanadista saa kyllä tehdä kävelykatumaisen, mutta autoilijoille pitää tuoda toinen mahdollisuus kulkea keskustan läpi. Nythän autoilijat on unohdettu tavallaan ihan kokonaan.”

Kokkosen mielestä autot voisi siirtää vaikka kokonaan pois Esplanadilta, jos tilalle tulisi jokin toinen reitti. Hän toivoisikin ennen kaikkea selkeyttä siihen, mihin suuntaan Esplanadia halutaan kehittää.

”Nyt en oikein tiedä, ketä tämä palvelee parhaiten tällä hetkellä. Tuntuu, että kaikkia vähän sinne päin.”

Esplanadin uudistuneesta ilmeestä Kokkonen kuitenkin pitää. Ajoradan vierelle siirtynyt pyörätiekin pitää sen hyvin erillään kävelyväylästä.

Timo Lepistö oli tullut testaamaan Esplanadin uudet oleskelualueet.

Pohjoisesplanadin uudella oleskelualueella istuu Timo Lepistö. Hän on saapunut paikalle katsomaan juuri valmistunutta kokeilua.

”Kyllä tämä ihan kiva on, senpä takia istun tässä.”

Lepistö odotti väliaikais­toteutuksen olevan vaatimattomampi. Etenkin istutusten määrä yllätti hänet. Autojen rooli Esplanadilla kuitenkin mietityttää.

”Mielestäni tässä ei päästä sellaiseen puhtaaseen toteutukseen, jossa olisi vain jalankulkualueet ja autot häädettäisiin. Liikkeet tarvitsevat huoltoa ja asiakkaita.”

Ella ja Joonas Pulkkinen tulivat Esplanadille pyörillä, joten uusi pyörätie pääsi testiin.

Nurmikon puolella vesimelonia syövät Joonas ja Ella Pulkkinen. Myös he ovat valinneet piknikpaikkansa kokeilun valmistumisen takia. Kaksikkoa uudistus miellyttää.

Kesälomaa viettävä Ella Pulkkinen ihasteli etenkin floristien tekemiä kukka-asetelmia.

”Perusajatus on hyvä, enemmän tilaa pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tämä on hyvä suunta. Jos kokeilu on toimiva, niin elävöittäminen voi poikia tästä hyvää”, Joonas Pulkkinen sanoo.