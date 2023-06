Helsingin kaupunginhallitus käsittelee Hitas-järjestelmää maanantain kokouksessaan. Voimakkaita poliittisia ristiriitoja herättänyt järjestelmä aiotaan lakkauttaa, mutta sitä ennen edessä saattaa olla jatkoaika.

Helsingin suurimmat poliittiset ryhmät ovat valmiita antamaan Hitas-järjestelmälle lopullisen kuoliniskun. Tulossa voi kuitenkin edelleen olla jatko-aika. Hitasia ei välttämättä ajeta täysin alas ennen kuin sitä korvamaan suunnitellut järjestelmät ovat olemassa.

Asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina. Poliitikot käyvät läpi selvityksen korvaajista ja sen mukana heille esitetään, että kaupunki ei enää varaisi uusia tontteja Hitas-tuotantoon.

Jo varattujen tonttien kohdalla voitaisiin edelleen esityksen mukaan rakentaa Hitasin ehdoilla, mutta niiden kohdalla olisi myös mahdollista sopia toisin. Osasta tulisi esimerkiksi uuden ehdotuksen mukaisia ”laatuohjattuja perheasuntoja”.

Suurimpien valtuustoryhmien vetäjät pitävät nyt annettua esitystä hyvänä, joskin aikatauluista todennäköisesti vielä keskustellaan ja päätökseen voi muutenkin tulla pieniä muokkauksia.

Kokoomuksessa aiotaan viikonlopun aikana vielä tutkia tarkemmin yksityiskohtia, mutta isoista linjoista ollaan tyytyväisiä. Esitys on kuulemma sen mukainen kuin on yhdessä aiemmin sovittu.

”Olemme pitkään olleet sitä mieltä, että Hitas-järjestelmä on tullut tiensä päähän. Helsingin asuntopolitiikkaa pitää uudistaa vastaamaan nykytilannetta, ja tämä on askel siihen suuntaan”, sanoo valtuustoryhmän johtaja Maarit Vierunen.

Myös Sdp:n riveissä ollaan mielissään, joskin päinvastaisesta syystä. Varsinkin Hitasin korvaajaksi ehdotettu osaomistusmalli näyttäisi olevan vastaus ryhmän tavoitteisiin.

”Olemme tyytyväisiä, että jatkossakin keskituloisilla ihmisillä ja lapsiperheillä on Helsingissä mahdollisuus omistusasumiseen. Siitä pitää vielä keskustella, että Hitasista ei luovuta ennen kuin uudet mallit toimivat”, Eveliina Heinäluoma sanoo.

Sdp:n lisäksi erityisesti vasemmistoliitto haluaa lakkautuspäätökseen kirjauksen siitä, ettei Hitas katoa ennen korvaajien todellista syntymistä.

Vihreissä ajatellaan, että Hitasin korvaajat ovat parempia kuin osin väärille ihmisille kohdentunut ja monin tavoin ongelmallinen Hitas.

”Meille on tärkeää, että eri taustoista tulevilla ihmisillä ja myös alemmalla keskiluokalla on mahdollisuus tulevaisuudessakin päästä kiinni omistusasumiseen Helsingissä”, sanoo Amanda Pasanen.

Hitas on haluttu lopettaa esimerkiksi siksi, että se ei tue täysin oikeita ihmisiä. Ajatuksenahan on tarjota kohtuuhintaisia asuntoja yhteiskunnan tuella, mutta Hitasin omistajat ovat olleet osin hyvätuloisia ja osa asunnoista on päätynyt sijoitusasunnoiksi.

Järjestelmälle ei ole tulossa yhtä korvaajaa vaan useita. Korvaajiksi on ehdotettu esimerkiksi erilaisia osaomistusmalleja. Niissä muutettaisiin siis alkuun asuntoon vuokralle, mutta asunto olisi myöhemmin mahdollisuus lunastaa omakseen.

Osaomistusmallit tosin vaativat jonkin verran neuvotteluja valtion kanssa ja niihin liittyy muutenkin epävarmuutta sen suhteen, kuinka kohtuuhintaisia niistä lopulta tulee.

Kaupunki haluaa myös lisätä asumisoikeusasuntoja ja laatuohjattuja perheasuntoja. Jälkimmäinen tarkoittaa, että varsinkin kalleimmilla alueilla osalle asunnoista asetettaisiin samankaltaisia vaatimuksia esimerkiksi asuntojen koon suhteen kuin Hitas-asunnoissa. Asunnot olisivat kuitenkin markkinahintaisia.

Kaupunki pyrkii yhä myös tekemään eräistä lähiöistään nykyistä houkuttelevampia myös asuntoa ostavan kannalta. Tämä koskee varsinkin kiivaasti lähivuosina kunnostettavia kaupunkiuudistusalueita Malminkartanoa, Kannelmäkeä, Malmia, Mellunkylää ja Meri-Rastilaa.