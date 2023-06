Hitas-järjestelmä tullaan korvaamaan erillisillä toimenpiteillä, kuten asumisoikeustuotannon lisäämisellä ja osaomistusasumisen kokeilulla.

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessa Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta. Se tullaan korvaamaan toimenpiteiden kokonaisuudella yhden korvaavan järjestelmän sijaan. Kaupunki luopuu uusien tonttien varaamisesta Hitas-kohteille.

Erillisten toimenpiteiden käyttöönotto on yhtä asumisen sääntelyjärjestelmää joustavampi, ja ”mahdollistaa eri vaihtoehtojen kokeilun ja uudelleensuuntaamisen”, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Kokonaisuus pitää sisällään laatuohjatun perheasuntotuotannon rakentamisen, asumisoikeustuotannon lisäämisen, osaomistusasumisen kokeilun sekä myöhemmin esikaupunkialueiden vetovoiman lisäämiseen tähtääviä toimia.

Päätös ei tule yllätyksenä. HS on ennakoinut järjestelmän lakkauttamista jo keväästä lähtien.

Laatuohjattu perheasunto­tuotanto tarkoittaa, että kaupungin kalleimmilta alueilta varataan tontteja perheasunnoille, joita koskevat samantyyppiset laatukriteerit esimerkiksi koon suhteen kuin Hitas-asunnoissa. Asuntotuotanto toimii kuitenkin markkinaehtoisesti.

Osaomistusasuntojen tavoitteena taas on helpottaa siirtymistä vuokrasuhteesta asunnon omistajaksi. Helsingin asuntotuotanto­toimisto rakennuttaa asuntoja, joihin asukkaat tekevät pitkäaikaisia vuokrasopimuksia ja joiden hankintahinnasta he maksavat ensin pienen osuuden. Myöhemmin heillä on mahdollisuus lunastaa asunto itselleen.

Esikaupunkialueiden vetovoiman lisäämistoimet koskevat varsinkin kiivaasti lähivuosina kunnostettavia kaupunkiuudistusalueita Malminkartanoa, Kannelmäkeä, Malmia, Mellunkylää ja Meri-Rastilaa.

Kaupunginhallitus haluaa ottaa osaomistusasumisen mallin käyttöön vuoden 2024 aikana. Se kehottaa valtion muita toimijoita avaamaan keskustelun mallia koskevien tulorajojen poistamisesta tai korottamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Jotta uuden osaomistusmallin toteuttaminen alkaisi mahdollisimman saumattomasti, kaupunginhallitus kehottaa aloittamaan tonttien varaamisen Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT:lle.

Kaupunginhallitus myös kehottaa huolehtimaan riittävistä tontinvarauksista kaupungin omalle asumisoikeustuotannolle.

Hitas on asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja ja myös valvoa, että asunnot pysyvät kohtuuhintaisina.

Sitä on kritisoitu esimerkiksi siitä, että asunnot eivät asunnot eivät päädy niille, joille ne on tarkoitettu. Hitas-asunnot ovat markkinahintaisia asuntoja halvempia, mutta niitä voivat hankkia myös hyvätuloiset esimerkiksi sijoitus­asunnoikseen.

Aalto-yliopiston viime vuonna laatimassa raportissa Hitas sai nuhteita siitä, ettei kukaan tiedä, kuinka paljon Helsinki menettää rahaa järjestelmän vuoksi.