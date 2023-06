Länsi-Uusimaa, Vantaa ja Kerava sekä Keski-Uusimaa äänestävät torstaiaamuna Helsinkiä vastaan Husin yhtymäkokouksessa. Tämä tarkoittaa Husille kymmeniä miljoonia euroja säästettävää.

Hus-yhtymän yhtymäkokous päättää torstaiaamuna sellaisista kehyksistä budjetille, jotka tarkoittavat todennäköisesti kymmenien miljoonien eurojen edestä lisää säästöjä erikoissairaanhoitoon.

Näin voi sanoa etukäteen, koska poliitikot antavat yhtymäkokouksen edustajille tarkat ohjeet, miten äänestää.

Helsingillä ja Uudenmaan neljällä hyvinvointialueilla on kullakin yksi yhtymäkokousedustaja, jolla on äänivaltaa suhteessa alueen väkilukuun. Aluehallitukset ja Helsingin kaupunginhallitus päättävät etukäteen paitsi kuka edustaja on, myös miten hänen pitää toimia.

Näistä ohjeita antavista kokouksista viimeinen oli tiistaina iltapäivällä. Länsi-Uusimaa, Vantaa- ja Kerava ja Keski-Uusimaa esittävät, että Husille annetaan ensi vuodeksi rahaa 2,201 miljardia.

Se on siis 63 miljoonaa vähemmän kuin Hus alunperin halusi ja myös 35 miljoonaa vähemmän kuin hyvinvointialueiden alustavasti keskenään sopima raami, josta Helsinki olisi pitänyt kiinni. Kolme aluetta yhdessä riittää kaatamaan Helsingin kannan.

Fakta Äänien jakautuminen Husissa Yhtymäkokous käyttää Husin ylintä valtaa. Siinä on yksi edustaja Helsingistä ja yksi jokaiselta hyvinvointialueelta, mutta yhteensä tuhat ääntä, jotka jakautuvat edustajien kesken tänä vuonna näin: Helsinki 386

Länsi-Uusimaa 278

Vantaa ja Kerava 161

Keski-Uusimaa 117

Itä-Uusimaa 58

Luvassa lienee syksyllä kipeitä säästöpäätöksiä, mutta vääntö asiasta ei vielä lopu tähän.

Sote-uudistuksen jälkeen Helsinki ja alueet saavat rahoituksen valtiolta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja antavat tästä osan Husille.

Kaikki viisi aluetta valmistelevat parhaillaan mittavia säästöohjelmia itse pyörittämiinsä terveys- ja sosiaalipalveluihin. Väestö kasvaa ja vanhenee, mutta palveluihin ei enää missään ole ihmistä kohden yhtä paljon euroja tarjolla kuin aiemmin.

Hus laski aiemmin keväällä tarvitsevansa 2,264 miljardia euroa ja hyvinvointialueet laskivat alunperin sen tarvitsevan noin 80 miljoonaa vähemmän kuin se pyytää. Alustavissa neuvotteluissa keväällä alueet lupasivat tulla vähän vastaan ja Husin yhtymähallitus alkoi valmistella budjettia luvulla, joka oli lähellä Husin toivomaa summaa.

Poliitikot eivät kaikilla alueilla pitäneetkään kompromissia reiluna. Alueilla laskettiin, että ne joutuisivat näin nipistämään peruspalveluista paljon erikoissairaanhoitoa rankemmin.

Yksi sote-uudistuksen tavoite oli siirtää painopistettä peruspalveluihin. Ajoissa apua terveyskeskuksesta saava potilas tulee paljon halvemmaksi kuin vitkuttelun takia sairaalaan joutuva.

Toisaalta Hus kamppailee parhaillaan myös massiivisen hoitovelan kanssa, leikkausjonot ovat osalla aloista valtavan pitkiä.

Muualla Uudellamaalla siis poliitikot kokoomuksen johdolla järkeilivät, että Husin pitää elää yhtä niukasti kuin muidenkin. Helsinki sen sijaan päätti sen mukaan yhdessä sovitusta summasta (2,236 miljardia) ja lähetti samalla terveisiä valtiolle.

”Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus katsoo, että talousarviokehystä ei ole varaa kiristää, vaan palveluiden laadun takaamiseksi resursseja tarvitaan lisää. On jatkettava ponnekasta vaikutustyötä valtion suuntaan valtionrahoituksesta kasvattamiseksi.”

Valtiolta tuleva rahasumma elää edelleen. Hallitusneuvottelujen on ennakoitu tarkoittavan lisäsäästöjä. Valtio tarkastaa joka tapauksessa laskelmiaan elokuussa, joten summat voivat olla jälleen uusia, kun tarkempia budjetteja aletaan loppuvuodesta laatia.

