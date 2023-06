Garden Helsinki -monitoimiareenaa on suunniteltu Helsinkiin kuin Iisakin kirkkoa. Hankeyhtiössä ja kaupungin virkamiesportaassa hankkeeseen uskotaan, vaikka yhtiöllä ei tällä hetkellä ole rahoitusta edes hankkeen suunnitteluun.

Töölöön uutta monitoimiareenaa puuhaavalla yhtiöllä ei ole rahaa rakennusluvan saamiseksi tarvittavaan suunnitteluun.

Asia käy ilmi Helsingin virkamiesten kirjoittamasta asiakirjasta, jonka pohjalta kuntapoliitikkojen on tarkoitus päättää hankkeen kohtalosta tiistaina.

Garden Helsinki -nimellä kulkevan monitoimiareena- ja asuinrakennushankkeen toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan yli 600 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa yhtiöllä ei kuitenkaan ole rahoitusta edes kuuden miljoonan euron suunnittelutyöhön.

Yhtiö on pyytänyt Helsingin kaupunkia lainaamaan rahaa suunnitteluvaiheeseen. Kaupungin tonttipäällikkö Sami Haapanen kertoo, että vaihtoehtoa aiotaan tarkastella. Kaupunki ei kuitenkaan Haapasen mukaan missään nimessä tule lainaamaan koko kuuden miljoonan euron summaa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päättää tiistaisessa kokouksessaan siitä, annetaanko moninaisiin vaikeuksiin ajautuneelle hankkeelle lisäaikaa suunnitteluun.

Hankeyhtiön itsensä mukaan se on saamassa markkinoilta rahoituksen koko satojen miljoonien eurojen hankkeelle, jos kaupunki vaan myöntää luvan suunnittelun jatkamiseen.

Kaupungin teettämän selvityksen mukaan projektin toteuttaminen tulee nykyisessä markkinatilanteessa olemaan hyvin vaikeaa. Selvityksen mukaan hanke on kuitenkin mahdollinen.

Kun Helsinki-halli eli entinen Hartwall-areena on pois käytöstä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, Helsingistä puuttuu kansainväliset vaatimukset täyttävä tapahtuma-areena.

Tämä on kaupungille merkittävä ongelma.

Myös tonttipäällikkö Haapanen pitää Garden Helsinki -hanketta haastavana mutta edelleen mahdollisena.

”Hankekehitysvaiheeseen on käytetty jo hyvin merkittäviä määriä rahaa. Siinä mielessä on ymmärrettävää, että rahoituksella on tiukkaa, kun huomioidaan, että nykyinen kiinteistörahoitusmarkkinatilanne on hyvin haastava.”

Projektiyhtiö on ollut myös kiinnostunut ostamaan kaupungilta rakennettavaksi tontteja, jolla se voisi rahoittaa hanketta.

Vuonna 2019 kaupunginhallitus päätti, että kaupunki varaa hankkeelle Taka-Töölön hankealueen ulkopuolelta asuinrakennusoikeutta 28 000 kerrosneliötä. Myöhemmin myytävän rakennusoikeuden määrä on kasvanut 35 000 kerrosneliöön.

Rakennusoikeuden myyminen asuntoja varten hankealueen ulkopuolelta hankkeen rahoituksen tukemiseksi on poikkeuksellista. Haapasen mukaan kaupunki etsii ensisijaisesti muita vaihtoehtoja.

”Kaupunki ei varmastikaan lähde siihen, että tontteja myytäisiin ennen kuin areenan rakentaminen on aloitettu. Se on meidän lähtökohta ollut. Jos tontteja luovutetaan hankealueen ulkopuolelta, on syytä olla varmuus siitä, että hanke toteutuu.”

Haapanen sanoo, että kaupunki on valmis tarpeen tullen alentamaan myytävien tonttien hintaa helpottaakseen hankeyhtiön tilannetta. Tontit on kuitenkin tarkoitus myydä markkinahintaan.

Hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Everi kieltää, ettei rahoitusmarkkinoilla uskottaisi hankkeeseen. Hän viittaa riskirahoitukseen, jolla hanketta on tähän mennessä edistetty, vaikka sen toteutuminen on ollut epävarmaa.

”On aika harvinaista, että tehdään rahoituslupasuunnittelu ennen kuin tontti on olemassa”, Everi sanoo.

Hän korostaa, että yhtiö on tehnyt suunnittelua tähän mennessä jo lähes 20 miljoonalla eurolla.

Hankeyhtiön mukaan areenakokonaisuuden rakentaminen olisi parhaassa tapauksessa mahdollista aloittaa vuonna 2024 ja rakentaminen kestäisi neljä vuotta.

Uutta hallia on kaavailtu jopa 19 000 ihmiselle, jolloin siitä tulisi Pohjois-Euroopan suurin areena. Kapasiteetti on kasvanut aiemmin julkisuudessa olleista tiedoista, joiden mukaan halli vetäisi 11 000–16 000 ihmistä.