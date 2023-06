Mellunmäen moskeijan opetus huolestuttaa HS:n haastattelemia suomeniranilaisia. Suomen koulujärjestelmässä koulujen itse tarjoama uskonnonopetus on säädeltyä, mutta vanhemmat voivat valita myös toisin.

Helsinkiläinen Mellunkylän moskeija tarjoaa lapsille ja nuorille opetusta, joka voi korvata koulun uskontotunteja.

HS kertoi sunnuntaina, että moskeijalla on aatteellisia yhteyksiä Iranin islamistiseen hallintoon. HS:n haastattelemia suomeniranilaisia huolestuttaa, miten konservatiivisia ja esimerkiksi tyttöjen ihmisoikeuksia rikkovia asioita moskeija mahtaa opettaa kouluikäisille.

Moskeijan imaami Abbas Bahmanpour on esimerkiksi opettanut moskeijan yhteydessä toimivan nuorisojärjestö Mahdin Nuorten Youtube-videolla, että naisen on piilotettava koreutensa. Käytännössä tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että naisesta saa näkyä vain kasvot sekä kädet ranteista sormiin.

Vaikka opetus korvaisi uskonnontunteja, koulut eivät tällaisessa tapauksessa voi puuttua sen sisältöön.

Lue lisää: Helsinkiläinen moskeija levittää julman islamistihallinnon sanomaa, lähteet kertovat – Kun HS selvitti asiaa, imaami tulistui

Helsingin kouluissa opetetaan islamia kuten monia muitakin uskontoja osana koulun normaalia toimintaa. Islamin tunneilla kouluissa opetuksen pitää olla opetussuunnitelman mukaista ja tätä myös valvotaan.

Kouluissa opetus ei saa tarkoittaa uskonnon harjoittamista.

Mellunmäen moskeijan osalta kyse on kuitenkin huoltajien valitsemasta vaihtoehdosta koulun uskonnontunneille. Koska Suomessa on uskonnonvapaus, huoltajilla on lakiin perustuva oikeus järjestää lapsensa uskonnollinen kasvatus muuten kuin koulun kautta.

Tätä samaa oikeutta käyttävät muutkin uskonnolliset yhteisöt, perinteisesti Suomessa vaikka Jehovan todistajat.

”Tämä ei ole koulun uskonnon opetusta vaan koulun ulkopuolista toimintaa”, selventää toimialajohtaja Satu Järvenkallas moskeijan tapausta.

Koska näin on, kaupunki ei myöskään voi valvoa opetusta.

Kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) sanoo, että on ongelma, jos lasten ja nuorten elämää rajoitetaan voimakkaasti uskonnon varjolla.

Razmyar toteaa, että kommentti ei liity vain yhteen moskeijaan tai islamiin vaan mihin tahansa uskontokuntaan.

Mellunmäen moskeijan taustalla oleva Resalat-yhdistys saa pientä avustusta opetusministeriöltä. Tästäkin syystä Razmyarista olisi johdonmukaista, että nykyisen kaltainen koulujärjestelmä myös valvoisi lapsille tarjottavaa opetusta.

Hän miettisi myös, pitääkö koulujärjestelmän olla tässä nykyisen kaltainen.

”Voitaisiin ottaa yksi askel elämänkatsomustiedon suuntaan. Siis niin, että mistään koulusta ei lähtisi tyyliin kolmen lapsen ryhmää moskeijaan uskonnon opetukseen vaan oltaisiin uskontokunnasta riippumatta yhdessä.”