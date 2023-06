Käytännöt vanhojen hitas-asuntojen kohdalla jatkuvat entiseen tapaan, vaikka järjestelmä lakkautetaan.

Hitas-asuntojen 30 vuoden hintasääntelyaika säilyy järjestelmän lakkauttamisesta huolimatta, kertoo Helsingin kaupungin asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann.

Järjestelmän lakkauttamisesta seuraa vain se, ettei kaupunki enää varaa tontteja uutta hitas-tuotantoa varten. Jo olemassa olevien hitas-asuntojen kohdalla käytännöt jatkuvat sen sijaan ennallaan – myös hintasääntely.

Sääntelyllä kaupunki on pyrkinyt varmistamaan asuntojen pysymisen kohtuuhintaisina. Käytännössä hitas-asuntojen myyntihinnoille on siis määrätty yläraja.

HS kertoi maanantaina kaupunginhallituksen päätöksestä lakkauttaa kritisoitu hitas-järjestelmä. Tilalle tulee joukko toimenpiteitä, joiden avulla yritetään saada kohtuuhintaisia asuntoja Helsinkiin myös jatkossa.

Sääntelyaika on laskettu taloyhtiön valmistumishetkestä, ja se on voimassa vähintään 30 vuotta. Sitä ennen asuntoa ei siis voi myydä vapaalla markkinahinnalla.

Kaikki vuonna 2011 ja sen jälkeen valmistuneet asunnot vapautuvat sääntelystä automaattisesti 30 vuoden jälkeen. Sitä vanhempien taloyhtiöiden kohdalla sääntely loppuu kaupungin ilmoituksella.

Joissakin tapauksissa vapautuminen vaatii yhtiökokouksen päätöstä ja hakemuksen tekemistä kaupungille.

Helsingin kaupunki päätti lakkauttaa kritisoidun järjestelmän maanantaina. Hitas-järjestelmä on asuntojen laadun ja hinnan säätelyjärjestelmä, jonka tavoitteena on ollut tarjota kohtuuhintaisia omistusasuntoja yhteiskunnan tuella.

Järjestelmää on kritisoitu esimerkiksi siksi, ettei se pysty kohdentamaan tukea tehokkaasti sitä oikeasti tarvitseville. Hitas-asuntojen omistajien joukossa on ollut myös hyvätuloisia ihmisiä ja osa asunnoista on päätynyt sijoitusasunnoiksi.