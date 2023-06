Ehdotus on nähtävillä verkossa ja siitä voi antaa palautetta.

Töölöntorin uudistuksen kaavaehdotus on julkaistu yleisön nähtäväksi.

Torialuetta halutaan kehittää nykyistä vetovoimaisemmaksi, käveltäväksi ja viihtyisäksi, Helsingin kaupunki tiedottaa. Töölöntorin kaavaehdotus on nähtävillä verkossa 11. heinäkuuta asti ja siitä saa antaa palautetta Helsingin kaupungille.

Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2023.

Torin itälaitaan on tarkoitus rakentaa kauppahalli sekä tulevia joukkoliikennehankkeita palvelevia pienempiä rakennuksia. Torialueelle tehdään myös yleisiä parannuksia, kuten pintamateriaalien ja valaistuksen uusimista sekä lisää penkkejä ja istutuksia.

Kauppahallin rakennuksen toteutuminen on vielä toistaiseksi epävarmaa, minkä vuoksi viitesuunnitelmasta on teetetty myös vaihtoehto, jossa rakennus on korvattu kevytrakenteisemmalla katoksella.

Katoksen alle olisi mahdollista sijoittaa myös torimyyjiä palvelevia huoltotiloja, yleisö-wc, pieni kioski ja tilaa tapahtumien järjestämiselle, kaupungin tiedotteessa kuvaillaan.

Toria ympäröivillä kaduilla parannetaan kävelyn ja oleskelun olosuhteita sekä kivijalkaliikkeiden yhteyttä torille. Töölöntorin aurinkoisempi pohjoispuoli aiotaan yhdistää osaksi toria muuttamalla Tykistönkatu kävelykaduksi.

Sandelsinkadulla jalkakäytävää levennetään nykyisestä. Pysäköintipaikkoja poistetaan katujen varresta, jolloin kävelylle ja oleskelulle jää enemmän tilaa.

Suunnitelmissa varaudutaan myös Pisararadan rakentamiseen 2030-luvulla, mutta ne mahdollistavat yhtä lailla tilanteen, jossa Pisararata päätetään jättää rakentamatta.

Alueen kehittämisestä järjestettiin yleinen ideakilpailu vuonna 2019 ja torialueen suunnittelua on jatkettu kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta.

Uudistustöiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Mikäli Pisararata toteutuu, on Töölöntorin uudistushanke valmis arviolta vuonna 2040. Myös torilla sijaitsevan kahvilarakennuksen kohtalo riippuu joukkoliikennehankkeista.