Alaikäisten tekemien ryöstöjen määrä kasvaa vielä vuoden 2022 ennätyslukemista. Nuorten joukosta erottuu pieni ryhmä, jonka kanssa niin poliisi kuin nuorisotyökin on pulassa.

Vuodesta 2023 on tilastojen valossa tulossa ennätysvuosi nuorten tekemissä ryöstöissä.

Jo viime vuonna alaikäisten tekemiä ryöstöjä kirjattiin Helsingissä 119. Näistä 35 oli törkeitä ryöstöjä, joihin liittyi teräaseen tai aseen käyttö tai sillä uhkaaminen. Loput tapauksista olivat niin sanottuja perusmuotoisia ryöstöjä, joissa uhataan tai käytetään muuta fyysistä väkivaltaa.

Luvut ovat lähihistorian korkeimmat.

Ylikomisario Jari Taponen Helsingin poliisista ennustaa tästä vuodesta mahdollisesti vieläkin synkempää. Huhtikuun loppuun mennessä Helsingissä raportoitiin yhteensä 41 ryöstöä, joista 14 oli törkeitä.

Väkivalta­rikollisuudessakaan ei varsinaisesti näy laskua. Nuorten tekemät henkirikokset ja törkeät pahoinpitelyt ovat vähentyneet, mutta lievemmän väkivallan osalta tekijöiden määrä on Taposen arvion mukaan nousussa.

Tiistaina HS kertoi tapauksesta, jossa entuudestaan tuntematon nuorisojoukko oli pahoinpidellyt perheenisän kotipihallaan. Viime sunnuntaina nuorisojoukko puukotti bussikuskia Vantaalla. Kummassakaan tapauksessa tekijöitä ei ole tavoitettu.

Taposen mukaan nämä tapaukset ovat siinä mielessä poikkeuksellisia, että yleensä nuorten tekemä rikollisuus kohdistuu ikätovereihin. Usein tekijät ja uhrit myös tuntevat toisensa jollain tapaa entuudestaan.

Vaikka viime aikoina on uutisoitu runsaasti tapauksista, joissa nuorilla on ollut mukanaan teräaseita, Taposen mukaan ilmiö ei näy poliisin tilastoissa.

Mutta on Taponen huolissaankin.

2010-luvun puoleenväliin asti nuorisorikollisuus oli tasaisessa laskussa, mutta koronavuosien jälkeen tilanne on palautunut kymmenen vuoden takaisin lukemiin. Nuorten pahoinvointi, yksinäisyys ja mielenterveys­ongelmat ovat Taposen arvion mukaan lisääntyneet.

Nuorten joukosta nousee esiin 1–2 prosentin porukka, joka on Taposen mukaan poikkeuksellisen rikosaktiivista.

”Heidän kanssaan ei auta pelkkä poliisin puuttuminen. Siellä on päihdeongelmia ja sopeutumattomuutta sekä ongelmia perheissä. Se on suhteellisen pieni joukko, joka on tullut poliisille tutuksi”, Taponen kuvaa.

Tilanne näyttäytyy samanlaisena nuorten parissa työskenteleville. Helsingin kaupungin jalkautuvan nuorisotyön aluepäällikkö Tiina Hörkkö toteaa, että useimmat nuoret vain haluavat viettää aikaa ikäistensä kanssa.

”Mutta nuorten levottomuus on myös lisääntynyt koronan jälkeen. Se näkyy etenkin muutamissa tiivistyneissä kaveriporukoissa, joissa sählätään ja ollaan napit vastakkain aikuisten kanssa”, Hörkkö kertoo.

Nuorisotyöntekijät pyrkivät löytämään yhteyden myös näihin nuoriin. Hörkön mukaan pelkkä nuorisotyö ei kuitenkaan riitä, sillä taustalla on usein laajempia ongelmia.

”Tämä on sellainen haaste, jonka ratkaisemiseen tarvitaan myös lastensuojelun ja perhetyön apua”, Hörkkö sanoo.

Jo nyt yhteistyötä tehdään runsaasti poliisin ja koulujen kanssa.

Aikuisilta Hörkkö toivoisi ymmärrystä nuoria kohtaan. Kaikista nuorista lähtee ääntä ja se kuuluu ikävaiheeseen, hän muistuttaa.

”Jos kyse on oikeasti häiritsevästä käytöksestä, eikä itse uskalla puuttua, toivoisimme ihmisten olevan yhteydessä poliisiin tai nuorisotyöhön. Me tulemme sitten paikalle kohtaamaan nuoria”, Hörkkö sanoo.

Tällä hetkellä jalkautuva nuorisotyö on pyrkinyt lisäämään läsnäoloaan niillä alueilla, joilla ”sählääviä kaveriporukoita” on kohdattu useammin. Esimerkiksi syksyllä poliisin ennaltaehkäisevän ankkuritiimin rinnalla toimii neljä nuoriso-ohjaajaa.