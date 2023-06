Varhaiskasvatuksen opettajien palkkoihin syntyy korotuskierroksen jälkeen eroja pääkaupunkiseudulla. Ammattiyhdistys varoittaa, että 150 euron palkkaero saa opettajat vaihtamaan Helsingistä Vantaalle.

Helsingin kaupunki on antamassa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien palkkoihin 50 euron korotuksen. Päätös liittyy työehtosopimusneuvotteluissa sovitun paikallisen järjestelyerän kohdentamiseen.

Näin pieni summa johtaa Helsingin varhaiskasvatuksen opettajien ammattiyhdistyksen mukaan siihen, että päiväkotien opettajat äänestävät jaloillaan ja siirtyvät toisen työnantajan palvelukseen.

”Toinen työnantaja” tarkoittaa Vantaata, joka päätti poikkeuksellisen suuresta kertakorotuksesta varhaiskasvatukseen. Vantaalla pätevän varhaiskasvatuksen opettajan palkka on elokuussa 3 049 euroa eli järjestelyerän, yleiskorotuksen ja Vantaan näiden päälle lisäämien rahojen takia se nousee 300 eurolla.

Helsingissä palkka samasta työstä on siis korotuksen jälkeen 2 900 euroa. Henkilöstöpolitiikan johtaja Petri Lumijärvi vahvistaa, että summat ovat oikein.

Lumijärvi sanoo, että Vantaa kiri nyt kerralla varhaiskasvatuksessa ohi, koska järjestelyerää suunnattiin Helsingissä erityisesti peruskoulujen opettajille. Heille on luvassa noin satanen lisää. Lumijärvi toivoo, että päiväkodeissa ei tehtäisi nopeita johtopäätöksiä.

”Vantaa teki kerralla huomattavan korotuksen. Helsingissä taas on pitkän ajan omia palkkaohjelmia, joiden ansiosta nyt keväällä varhaiskasvatuksen opettajien palkka on itse asiassa vielä Vantaata suurempi. Meillä on leveät hartiat huolehtia asiasta tulevaisuudessakin.”

”Leveät hartiat” viittaa Helsingin omaan palkkaohjelmaan, jossa korotuksia on suunnattu työvoimapulaa kärsiville aloille. Siinä ei tosin myöskään tänä vuonna annettu varhaiskasvatuksen opettajille mitään. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja lastenhoitajat saivat keskimäärin viidenkympin korotuksen.

Poliitikot päättävät budjettineuvottelujen yhteydessä, tuleeko ensi vuonnakin tällainen oma palkkaohjelma. Monena vuonna on tullut, mutta rahanjaosta päätetään sitten taas erikseen vuodenvaihteessa.

Pääkaupunkiseudulla on erittäin paha pula nimenomaan päiväkotien ammattilaisista. Takavuosina isoja kaupunkeja on syytetty siitä, että ne olisivat tehneet palkoista herrasmiessopimuksen, ettei kukaan tarjoa toisia reilusti enempää. Kaupungit ovat kiistäneet, että tällaista olisi koskaan sovittu.

Nyt eroja on syntymässä isojen kaupunkien välille. Pienistä kunnista jotkut ovat jo aiemmin maksaneet avokätisemmin.

Helsingissä työntekijöitä on koeteltu myös palkanmaksuohjelma Sarastian ongelmilla ja virheillä jo yli vuoden ajan. Naapurikaupungeissakin on samaa ohjelmaa käytössä, mutta ne eivät ole ajautuneet yhtä isoihin ongelmiin.

