Tarja Aro-Kuuskoski on hoitanut samaa virkaa aiemmin sijaisena.

Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen päälliköksi on valittu Tarja Aro-Kuuskoski.

Aro-Kuuskoski on hoitanut kyseistä tehtävää sijaisena marraskuusta asti ja ottaa nyt viran vakituisesti haltuunsa elokuussa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi hänet virkaan tiistain kokouksessaan.

Aro-Kuuskoski on toiminut eri tehtävissä Helsingin lukioissa 1990-luvulta saakka. Viimeksi hän oli Helsingin kuvataide­lukion rehtori. Kaupungilla on 15 omaa lukiota, joista monilla on kuvataidelukion tapaan erityistehtävä.