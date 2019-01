Espoo

Mitä järkeä tässä on? Bussikuskin vaihdon takia matkustajat myöhästyvät metrosta Espoossa

Vaihtoaikaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Kuljettajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSL

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virtanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisesti

114