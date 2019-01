”Saako tuonne ihan oikeasti kakata”, lapsi kysyi vesivessan nähdessään – Aikoinaan luksusta edustaneet Suvelan lähiötalot puretaan ja Sinikka Nurminen, 82, menettää kotinsa

Fakta

Suvelasta puretaan neljä taloa



Espoon asunnot purkaa Suvelasta neljä taloa. Purettavat talot ovat Kirstinharju 4, Kirstinharju 6, Kirstinharju 8 ja Kirstinmäki 6. Purettavissa taloissa on yhteensä 253 asuntoa.



Purettujen talojen tilalle Kirstinharjun alueelle suunnitellaan 14 uutta, pienempää taloa. Yhteensä taloissa tulee olemaan 400–450 asuntoa. Espoon kaupungin vuokra-asuntojen määrän on tarkoitus pysyä nykyisellään.



Nykyisissä Kirstinharjun Espoon kaupungin vuokra-asunnoissa vuokra on alle 10 euroa neliö. Uusien vuokra-asuntojen vuokrien Espoon asunnot arvioi nousevan noin 15 euroon neliöltä.



Alueelle on tulossa Espoon kaupungin vuokra-asuntoja sekä Asuntosäätiön ja Nuorisoasuntoliiton vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Alueelle toivotaan myös vapaarahoitteisia vuokra- tai omistusasuntoja, mutta niiden rakennuttajasta ei ole vielä tietoa.



Kirstinharju 6:n purkutyöt alkavat keväällä 2019, Kirstinharju 4:n syksyllä 2019 ja Kirstinharju 8:n loppuvuodesta 2019. Kirstinmäki 6:n purkuaikataulu ei ole vielä tiedossa, sillä se riippuu siitä, millä aikataululla uusille vapaarahoitteisille taloille löytyy rakennuttaja.