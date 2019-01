Espoo

Heikki Sumanen, 14, viettää ladulla kuusi päivää viikossa, vaikka lunta saa Espoossa repiä kasaan enimmän talv

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sumanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkittävänä

Espoon

Missä pääsee hiihtämään? Ajankohtaisin tieto pääkaupunkiseudun laduista löytyy osoitteesta: www.ulkoliikunta.fi