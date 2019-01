Kun oma lapsi ei pärjääkään ”maailman parhaassa” koulujärjestelmässä, vanhempiin iskee hätä – Yksityisopetukselle on Suomessa markkinarako, huomasi Natalia Everhall

Espoo

Kun oma lapsi ei pärjääkään ”maailman parhaassa” koulujärjestelmässä, vanhempiin iskee hätä – Yksityisopetukse

Espoolainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haukilahdessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksityisopettajana

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Everhallin

Aivan

Hän

Everhall

Everhall