Espoo

Kun koulussa todettiin paha sisäilmaongelma, rehtori Jouni Holopainen perui eläkkeelle jäännin – ”Jouni kääri

Uskomaton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jouni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rehtorilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Holopainen

Sisäilmaongelmia