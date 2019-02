”Yhdysvallat aseisti gorillajoukkoja Afganistanissa” – Lukiolaisten koevastauksissa lukee välillä mitä sattuu, mutta lehtori Antti Koskinen suhtautuu sympatialla

Espoo

”Yhdysvallat aseisti gorillajoukkoja Afganistanissa” – Lukiolaisten koevastauksissa lukee välillä mitä sattuu,

Libya

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hassuihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useimmiten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Ja