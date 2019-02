Espoo

Jalkakäytävillä vallitsee nyt sekasorto: Lumikasat kipataan surutta kevyen liikenteen väylille, ihmiset loikki

Tällaisilta tiet ja jalkakäytävät ovat näyttäneet viime viikkoina:

Pitkäjärventie: Jalkakäytävä auraamatta Huvilanmäen pysäkille

Huvilinnantie: Lumikasa keskellä jalkakäytävää

Haapaniemenrinne: Tien pinta ”perunapeltona” ja jalkakäytävät auraamatta

Upseerinkatu: Lumikasat ajoradalla ja ajorata jalkakäytävän paikalla

Ruutikatu: Lumikasa keskellä jalkakäytävää

Kalasääksentie: Lumikasa keskellä jalkakäytävää

Espoon kaupunki: Auraajia on ohjeistettu, mutta kaikkialla ohjeistusta ei ole noudatettu

”Joissakin paikoissa putsaus on saattanut ikävä kyllä jäädä puolitiehen.”

