Espoo lakkauttamassa sittenkin pienen Merisaappaan erityiskoulun

suunnittelee sittenkin pienen Merisaappaan erityiskoulun lakkauttamista.Koulun lakkauttamisehdotus palautettiin valmisteltavaksi vuoden 2017 lopussa. Koulun päätettiin saavan jatkaa myös viime vuoden keväällä, kun Espoo käsitteli koko suomenkielisen kouluverkkonsa tiloja.Nyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee keskiviikkona jälleen esitystä koulun lopettamisesta, joka tapahtuisi jo ensi syksynä.toimii tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Oppilaat ovat yläkoululaisia, joilla on sosiaalisia, emotionaalisia tai muita koulunkäyntiin liittyviä haasteita. Jälkimmäinen voi tarkoittaa esimerkiksi, että runsaasti poissaoloja.Koulu toimii kahdessa osoitteessa. Toinen toimipiste on Poijupuiston vastaanottokodin yhteydessä. Toinen Merisaappaan toimipiste on remontissa, joten opetus on järjestetty Mainingin koulussa.Jos Merisaapas päätetään lakkauttaa erillisenä yksikkönä, opetus Poijupuistossa jatkuu, mutta tulee hallinnollisesti osaksi Mainingin koulua.Merisaappaan toimipisteen tilat luovutetaan remontin valmistuttua läheiselle Laurinniityn koululle ja oppilaat sirotellaan muihin Espoon kouluihin. Espoo haluaa purkaa erityiskoulujaan ja järjestää entistä suuremman osuuden erityisestä tuesta lähellä oppilaan kotia.Jokaisen oppilaan tilanne on tarkoitus käydä erikseen läpi. Osalle voidaan antaa paikka Mainingin koulun erityisluokalla, jolloin koulu jatkuu samassa paikassa kuin tähän asti ollaan oltu remontin vuoksi evakossa.Koulun lakkauttaminen tuo suoraan vain noin 10 000 euron säästöt lähinnä hallinnollisista kuluista. Toki kaupunki hyötyy siitä, että Laurinlahden koululle ei tarvitse järjestää lisätilaa jostain muualta.