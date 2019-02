Espoo

Turvapaikanhakijat kohtasivat veteraaneja sotavammasairaalassa – Kalervo Kukka: ”Olet saanut kokea paljon rask

”Oletko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gutsy Go

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Afganistalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Onko

Tapaamista

Kun

Oikaisu 12.2.2019 klo 12.12. Korjattu Toivo Suuperkon sukunimi oikein muotoon Suuperko. Jutussa luki aiemmin virheellisesti Suurperko.