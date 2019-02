Espoo

Keskellä espoolaista lähiötä on valtava kivilinna, johon kuuluu 200 metriä omaa uimarantaa

Meren rannalla

Villa Miniatoksi

Villa Miniatoa

Nykyisen

Oikaisu 13.2.2019 kello 13.08: Toisin kuin jutun aiemmassa otsikkoversiossa sanottiin, Villa Miniato ei ole tällä hetkellä myynnissä.

