Espoo

Uppohangessa talsiminen on uusi suosikkilaji – Näillä vinkeillä saat lumikenkäilystä kaiken irti

Lumikenkäily

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Lumikenkiä on erilaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Lisävarusteet tuovat mukavuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Kävellen pääsee minne vain

4. Kulje omaan tahtiin

5. Oikeat otteet auttavat

Ohjattuja lumikenkäretkiä järjestetään muun muassa Oittaalla sekä Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa. Lumikenkiä voi vuokrata Oittaan ja Haltian välinevuokraamoista sekä Vantaan Ladulta tai lainata Helmet-kirjastoista Helsingissä.