Finanssikriisin jäljet alkavat näkyä: Kolmekymppisten tulotaso jopa pudonnut vauraassa Espoossa – HS:n laskuri kertoo, millaiset tulosi ovat ikäryhmääsi verrattuna

Espoo

Finanssikriisin jäljet alkavat näkyä: Kolmekymppisten tulotaso jopa pudonnut vauraassa Espoossa – HS:n laskuri

Nuorten

Espoolaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy