Espoo

Välinpitämättömyys rehottaa: Miksi bussi ei pysähdy, vaikka tokaluokkalainen viittilöi pysäkillä?

Mistä

johtuu, että kuljettaja ei pysäytä bussia, vaikka hänelle heilutetaan bussipysäkiltä selvästi? Miksi kuljettaja ei pysähdy pysäkille, vaikka stop-nappulaa on painettu? Näitä kysymyksiä lapseni esittävät minulle nykyisin. Lapseni liikkuvat Espoossa bussilla päivittäin. Pääsääntöisesti matkanteko sujuu hyvin, mutta viime aikoina ongelmia on alkanut ilmaantua.Tokaluokkalaiseni ohi on nyt lyhyen ajan sisällä ajanut kaksi kertaa bussi pysähtymättä. Pysäkki on koulun kohdalla, ja siellä kulkee päivisin paljon lapsia ja nuoria. Bussi myös lähestyy pysäkkiä hiljaisella vauhdilla, joten pysäkillä seisova matkustaja ei voi tulla kuljettajalle yllätyksenä. Kyseessä ei ole yksittäistapaus, sillä olen kysynyt asiaa muilta vanhemmilta, ja samaa ovat kokeneet muutkin. Mahtaakohan samaa ongelmaa esiintyä muualla HSL:n alueella?Eräänä viikonloppuna olimme lähdössä bussilla Matinkylän bussiterminaalista, kun kuljettaja sulki bussin ovet bussiin pyrkivien matkustajien nenän edestä ja jätti monta kyytiin haluavaa asemalaiturille ihmettelemään. Bussi ei ollut läheskään täynnä – istumapaikkojakin oli vielä jäljellä. Laitoin palautetta heti HSL:n mobiilisovelluksen kautta.Mistä ihmeestä tällainen käytös voi johtua?Kaikki tämä on hyvin huolestuttavaa, kun nuorin lapsistamme on vasta vähän aikaa sitten aloittanut itsenäisen liikkumisen ja vasta kerää itsevarmuutta. Bussilla liikkuminen ei tunnu nyt turvalliselta. Toivoisin, että työnantaja puuttuu pikaisesti tähän joidenkin kuljettajien välinpitämättömään ja vaaralliseenkin käytökseen.