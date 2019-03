Espoo

Jopa aikuiset miehet ostavat itselleen lastenkirjoja – ”On hieman hassua, että lukemisessa ajatellaan kategori

Lastenkirjoja

Nostalgiakaipuu

”Kaikella lukemisella on yhteys tunne-elämän kehitykseen.”

Osassa

Tärkeintä

”Luullaan, että aikuiset eivät voi lukea lastenkirjoja ja päin vastoin.”

Viisi vinkkiä lapsen lukemiseen

Aloita runoista. Runot ovat parasta kielen kehittymisen kannalta, sillä pienikin lapsi oppii ne nopeasti ulkoa. Taaperoikäisille sopivia runokirjoja ovat esimerkiksi Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen runolelu, Eppu Nuotion Silkkipaperitaivas ja Johanna Venhon Puolukkavarvas.

Kuvat kertovat enemmän kuin sanat. Valitse kuvakirjoja, joissa kuvitus ja teksti eivät ole yksi yhteen.

Mieti, mistä lapsi on kiinnostunut. Lapsen lukemisen ei tarvitse lähteä kaunokirjoista, vaan yhtä hyvin esimerkiksi lapsen harrastuksiin liittyvistä tietokirjoista. Mervi Kosken ja Laura Valojärven Hirviökäsikirja on ollut esimerkiksi yksi suosittu kirja.

Kerro ääneen tarinoita. Lapsia kiinnostaa kuulla tarinoita esimerkiksi vanhempien omasta lapsuudesta. Tarinankerrontataidot kehittyvät, mitä enemmän kertoo tarinoita. Esimerkiksi automatkoilla voi kertoa tarinoita, jonka yksi aloittaa ja muut jatkavat.

Lopuksi: Älä lopeta lapselle ääneen lukemista, vaikka lapsi osaisikin lukea jo itse.

Vinkit antoi kirjastopedagogi Pirkko Ilmala.