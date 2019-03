Espoo

Espoon haitallinen eriytyminen voidaan estää

Helsingin Sanomat uutisoi (HS.fi 25.2.), että Espoo keskittää vuokra-asunnot ja omistusasunnot eri alueille. Tämä on vastoin länsimaiden kokemusta ja tieteellistä tutkimusta hyvästä kaupungista.Ratkaisu on yksinkertainen. Espoo käyttää tilastoinnissaan pienalueita, jollaisia ovat esimerkiksi Suvela, Kirkkojärvi, Tuomarila ja Ymmersta. Ehdotan, että Espoo järjestää pienalueet sen mukaan, kuinka paljon niillä on vuokra-asuntoja ja erityisesti tuetun vuokra-asumisen asuntoja. Tämän jälkeen asuntopolitiikka pyrkii jokaisella kaavalla ja asunnolla kohti omistussuhdetasapainoa pienalueiden välillä. Tämä estää ghettoutumisen, koulujen eriytymisen ja koko joukon ongelmia.Eriytyminen on jo pitkällä tiheästi asutuilla hyvien liikenneyhteyksien alueilla, joten alueiden erilaista luonnetta ei voi käyttää perusteluna ongelman sivuuttamiselle. Tarkastelutaso ei voi olla ainakaan pienalueita suurempi, koska myös se mahdollistaa haitallisen eriytymisen jatkumisen.Hyväksyykö Espoon kaupunginvaltuusto tämän tai onko sillä parempi malli?Markku LehtoEspoo