Suomen korkeimpaan toimistotorniin Espoon Keilaniemeen tulee Kämp-ryhmän hotelli, näköalabaaria lupaillaan

Keilaniemenrantaan nousevan Suomen korkeimman toimisto- ja hotellitornin hotellin nimi on selvinnyt. Tornitaloon on tulossa Kämp Collection Hotels -ketjuun kuuluva Glo-hotelli. Tornihankkeen takana oleva Regenero oy ilmoitti asiasta keskiviikkona.Keilaniemenrannan hotelli on valmistuessaan sekä Espoon että koko Kämp Collection Hotels -ketjun suurin hotelli.Uuteen hotelliin on tulossa 350 huonetta, kun tällä hetkellä koko ketjun kymmenessä eri hotellissa on yhteensä 1406 huonetta. Ketjuun kuuluvat esimerkiksi Kämp, Klaus K ja viime vuonna avattu luksushotelli St. George.Hotelli sijoittuu tornin ylimpiin kerroksiin. Kaikkein ylimmäksi on suunnitteilla esimerkiksi näköalabaari ja spa. Lisäksi hotelliin on tarkoitus rakentaa konferenssitilat jopa tuhannelle hengelle.Hotellin on tarkoitus palvella esimerkiksi alueella toimivaa yrityselämää sekä lisätä Espoon hotellipalveluita, asiasta lähetetyssä tiedotteessa kerrotaan.”Liikenteen solmukohdassa sijaitseminen palvelee erinomaisesti muun muassa isojen kongressien järjestämistä”, toteaa Kämp Collection Hotelsin toimitusjohtajatiedotteessa.toimisto- ja hotellitornin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2022, mutta hotellin osalta toiminnan on tarkoitus alkaa aikaisintaan keväällä 2023.Meren äärelle nousevan tornin on tarkoitus olla valmistuessaan 161 metriä korkea. Esimerkiksi Kalasatamaan ensi kesän aikana valmistuva Suomen korkein asuinkerrostalo Majakka on 134-metrinen.Tornisuunnitelmista kerrottiin ensi kerran viime keväänä. Tuolloin ilmoitettiin, että toimisto-osan päävuokralaiseksi muuttaa hissiyhtiö Kone. Tornihankkeen takana oleva Regenero on rakennusyhtiö YIT:n ja kiinteistökehitysyhtiö HGR Property Partnersin yhteisyritys.