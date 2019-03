Espoo

Miten Espoon palvelut voivat olla kuin syrjäkylällä?

Myös Pohjois-Espoon joukkoliikenne on muuttunut hyvin hankalaksi vuoden alusta. Suora bussiyhteys on lopetettu HSL:n ja Nurmijärven kunnan myötävaikutuksella. Tästä ovat kärsineet pohjoisespoolaisten lisäksi Nurmijärven Klaukkalan omat asukkaat.Tältäkin suunnalta on siirrytty oman auton käyttöön, kun jatkoyhteydet ovat riittävästi hankaloituneet. Bussifirma ei ollut ottanut huomioon koko yli 30 kilometrin linjan kaikkia matkustajia, joita oli sekä Helsingistä, Vantaalta että Espoosta. Tähän halpaan HSL:kin oli mennyt, kun oli hyväksynyt kyseisen vuoron lopetuksen. Pari vuotta sitten saman linjan vuoroja supistettiin todella kovalla kädellä, tuolloinkin HSL:n luvalla.Myös Espoo on hoitanut huonosti asukkaiden palvelut, jotka ovat kuin jossain syrjäkylällä. Toki syrjäkylää täällä ollaan palvelujen suhteen. Koulubussivuoroja on lisätty, mutta jatkoyhteyden odotusajat ovat hankalat. Ely-keskus on täysin hampaaton tässäkin asiassa.Omakotiyhdistys on yrittänyt vedota suorien yhteyksien puolesta Espoon kaupunkiin, heikoin tuloksin. Miten tällaista voi tapahtua Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa? Asukkaiden tasavertaisuus on täysin unohdettu.