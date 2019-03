Espoo

Mopoautoileva Samuel Saarinen, 16, pisti pystyyn oman bisneksen: Hakee viidellä eurolla vaikka maitopurkin kot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tieto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täysin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähän

Vielä