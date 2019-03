Espoo

Etsitkö ruoka­paikkaa Espoosta? Ennen päätöstä kannattaa tutustua paikkojen hygienia­tasoon HS:n hakukoneessa

Ravintolat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoossa

ja muut ruokapaikat ovat Espoossa elintarviketurvallisuuden ja hygienian valossa pikkuriikkisen pääkaupunkiseudun keskiarvoa huonommassa kunnossa.Elintarvikeviranomaiset ovat löytäneet tarkastuksissaan korjaustoimenpiteitä vaativia puutteita 3,3 prosentista Espoon ruokapaikoista. Pääkaupunkiseudulla on löytynyt vähintään korjattavaa 3,2 prosentista ruokapaikoista. HS:n selvityksessä ovat mukana ravintolat, grillit, pikaruokalat, kahvilat sekä pubit.Elintarvikeviranomaisten löytämät puutteet voivat liittyä esimerkiksi elintarvikkeiden säilytyksen lämpötiloihin. Ne heikentävät Ruokaviraston eli entisen Eviran mukaan elintarviketurvallisuutta tai johtavat harhaan. Löytyneet ongelmat on korjattava määräajassa.Parhaimmassa kunnossa ovat Helsingin ruokapaikat. Korjattavaa on löytynyt 3,1 prosentissa tarkastetuista yrityksistä. Vantaalla osuus on 3,8 prosenttia.Selvityksen aineistona on käytetty Ruokaviraston eli entisen Eviran tekemiä tarkastuksia vuosina 2013–2019. Aineisto kattaa Espoossa noin 430 paikan tiedot.selvitys paljastaa, että Espoon ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus ja hygienia ovat pääosin hyvässä kunnossa. Paikoista yli 58 prosenttia on saanut elintarviketurvallisuustarkastuksissa toiseksi parhaimman arvosanan.Parhaimpaan arvosanaan on Espoossa yltänyt 38 prosenttia tarkastetuista paikoista. Osuus on pääkaupunkiseudun pienin. Helsingissä vastaava osuus on 48,4 prosenttia ja Vantaalla 39,3 prosenttia. Kauniaisten ruokapaikoista parhaimman arvosanan sai puolet tarkastetuista paikoista. Tarkastettuja paikkoja on kuitenkin vain 16, joten Kauniaisia ei kannata verrata muihin kaupunkeihin.Espoossa ulkona syövien kannalta lohdullinen tieto on, ettei yksikään paikka ole saanut huonointa mahdollista arvosanaa. Huono arvosana tarkoittaa, että yrityksen toiminnassa on esimerkiksi epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan. Helsingissä huonoimman tarkastusarvosanan saaneita ruokapaikkoja on HS:n selvityksen perusteella viisi, Vantaalla ei yhtään.Tarkasta ruokapaikan tilanne oheisesta hakukoneesta:selvitti edellisen kerran ruokapaikkojen elintarviketurvallisuustilannetta marraskuussa 2017.Tarkastettujen ruokapaikkojen elintarviketurvallisuus on parantunut Espoossa hieman sen jälkeen, sillä lokakuun lopun 2017 jälkeen tehdyissä tarkastuksissa korjattavaa on löytynyt 3,8 prosentissa yrityksistä.Kesäkuun 2013 ja marraskuun 2017 välissä osuus oli 4,5 prosenttia. Lukuihin kannattaa suhtautua suuntaa antavina, sillä tarkastukset eivät ole kohdistuneet samoihin yrityksiin.on paljastunut eniten korjattavaa ravintoloita koskevissa tarkastuksissa. Esimerkiksi eräs ravintola sai helmikuisessa tarkastuksessa moitteita jäähdytyksen lämpötilan seurantaa koskevista puutteista sekä pakkaus- ja kontaktimateriaalien käytössä löytyneistä pienistä epäkohdista.Parhaimmassa kunnossa vaikuttavat olevan espoolaiset kahvilat, sillä 109 tarkastetusta paikasta yhdestäkään ei löytynyt korjaamista vaativia puutteita.Alueellisesti tarkasteltuna Espoon ruokapaikoilla ei ole suurta eroa keskenään. Suhteessa eniten korjattavaa yli kymmenen tarkastetun paikan alueista on löytynyt Niittykummun (02200) ja Tapiolan (02100) postinumeroalueilta.Niittykummussa korjattavaa-tuomioon johtaneiden tarkastusten osuus oli 6,7 prosenttia ja Tapiolassa 5,7 prosenttia. Niittykummussa tällaisia ruokapaikkoja oli yksi ja Tapiolassa kaksi.Elintarvikevalvontaviranomaisten tekemien tarkastusten tiedot on kirjattu oivahymy.fi-verkkosivustolle. Aineisto on haettu verkkosivustolta kahdessa otteessa. Jutussa esitetty analyysi on tehty 5. maaliskuuta voimassa olleen tilanteen mukaisesti.Ruokapaikkojen hakukoneeseen tiedot on puolestaan haettu 19. maaliskuuta. Molemmissa tapauksissa mukana ovat ainoastaan ruokapaikkojen saamat tuoreimmat arvosanat.