Espoo

Pääkaupunkiseudun autovaltaisin alue löytyy Espoosta, ja siellä on autoja seitsemän­kertainen määrä Sörnäisiin

Oletko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSL

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006038774.html